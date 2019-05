Kaupunki sai pyytämänsä selvityksen Oulun torihotellista – it-miljonääri Jyrki Hallikaisen yritys vastasi pyyntöön viime tipassa

Torihotellia Ouluun kaavaileva MGP Services Oy on vihdoin toimittanut Oulun kaupungille selvityksen torihotellin tontin maankäytöstä. Kaupunki oli pyytänyt selvitystä 21. toukokuuta mennessä, joten it-miljonääri Jyrki Hallikaisen yritys vastasi pyyntöön viime tipassa.

– Kyllä se selvitys tiistain aikana saatiin eli määräajassa. Olen lukenut sen läpi, mutta tässä vaiheessa asiaa kommentoi kaupunginjohtaja, hän on sen asian esittelijä kaupunginhallituksessa. Mahdollisista jatkotoimista päättävät varmaankin kaupungin poliitikot, Oulun kaupungin yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki sanoi keskiviikkona.

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala puolestaan kertoi, että asia on valmisteluvaiheessa ja kaupunki käy vielä neuvotteluja rakennusluvan haltijan kanssa.

– Tulemme käymään neuvotteluja ja käsittelemään asian asianmukaisesti. Yksityiskohtiin en tässä vielä pysty menemään, ja sitä tietysti nyt asiantuntijat ensisijaisesti käyvät läpi, Laajala sanoi.

– Meillähän on kaikki sopimukset olemassa, ja nyt tarkistetaan tilanne. Torialue on Oulun keskeisin ja merkittävin paikka, joten on tärkeää selvittää, miten tämä asia etenee. Sen takia näitä selvityksiä on pyydetty.

Laajalan mukaan esimerkiksi torihotellihankkeen mahdollinen jatkoaika riippuu neuvottelujen tuloksesta.

– Kaupunki on ollut aika pitkämielinen ja antanut jatkoaikoja asianmukaisesti. Nyt kuitenkin vielä neuvotellaan, ja asia tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn, jos tarvetta.

Torihotellihanke on ollut vireillä jo yli kymmenen vuotta. Maanvuokrasopimuksen mukaan hotellin pitäisi olla valmis jo 12. kesäkuuta, mutta kaupungin mukaan tontilla on tehty vasta kaukolämmön siirtotoitä.

Rakennuttajan mukaan maarakentaminen työmaa-alueella on ollut tarkoitus aloittaa viime viikolla. Matinheikillä ei vielä ollut tarkempaa tietoa siitä, mitä tontilla nyt on tehty.

– Rakennuslupa oikeuttaa toimimaan tontilla, ja työmaalupakin on varmasti jo tullut sisälle. Eli sinne voidaan jo esimerkiksi sijoittaa työmaakontteja.

Torihotellia puuhaava Jyrki Hallikainen on Nokia-taustainen, Microcell-kaupoilla aikoinaan rikastunut sijoittaja ja liikemies. Hän on muun muassa vauhdilla kasvaneen oululaisen Uroksen perustaja ja hallituksen puheenjohtaja.

