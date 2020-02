Kaupunki perustaa säätiön Oulu2026-kulttuuripääkaupunkihankkeen toteuttamista varten – Kulttuurille myös oma pitchauskisa

Oulun kulttuurisäätiö sr -niminen säätiö kuitenkin perustetaan vasta sitten, jos Oulusta tulee Euroopan kulttuuripääkaupunki.

Kaupunki perustaa erillisen säätiön toteuttamaan mahdollista Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta 2026. Myös aiempina toteutuneina kulttuuripääkaupunkivuosina suomalaiset kaupungit ovat perustaneet säätiöitä, sillä säätiömuotoa pidetään tarkoituksenmukaisimpana.

Oulun kaupunginhallitus päätti maanantaina, että kaupunki perustaa Oulun kulttuurisäätiö sr -nimisen säätiön toteuttamaan Oulu2026-hanketta, jos Oulu valitaan vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi.

Päätöstä tarvitaan nyt kulttuuripääkaupungiksi hakemisen hakemusasiakirjoja varten, mutta säätiö kuitenkin perustetaan myöhemmin eli vasta kulttuuripääkaupungiksi valinnan toteuduttua.

Aikanaan säätiö tulee vastaamaan myös kulttuuripääkaupunkivuoden jälkeisen ajan Oulun kehittämisestä kulttuuri- ja tapahtumakaupunkina. Kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää säätiöiden perustamisesta.

Oulun kaupunginvaltuusto tulee myös päättämään vasta myöhemmin säätiön pääomittamisesta ja rahoituksesta. Nyt kaupunginhallituksen tekemä päätös säätiön perustamisesta viedään vielä tiedoksi Oulun kaupunginvaltuustolle.

Säätiömallin etuihin kuuluu muun muassa, että yleishyödyllinen säätiö voi hakea rahoitusta sellaisista rahoituslähteistä, jotka eivät myönnä avustuksia tai rahoitusta kaupungille.

Kolme vuotta sitten päätetty hakuprojekti Euroopan kulttuuripääkaupungiksi etenee siten, että ensimmäinen hakemus jätetään kansainväliselle asiantuntijaraadille esitettäväksi 5. toukokuuta mennessä. Päätös jatkoon valituista on määrä saada 24. kesäkuuta.

Jos Oulu pääsee jatkoon tässä ensimmäisessä vaiheessa, se joutuu valmistelemaan ensimmäistä hakemusta laajemman, toisen vaiheen hakemuksen. Valintaraati päättää kesällä 2021 eli vajaan puolentoista vuoden päästä, mikä tulee olemaan suomalainen Euroopan kulttuuripääkaupunki.

Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 tavoittelijoita on Oulun lisäksi kaksi: Tampere ja Pirkanmaan seutu sekä Savonlinna ja Itä-Suomen maakunnat.

Suomen edelliset Euroopan kulttuuripääkaupungit olivat Helsinki vuonna 2000 ja Turku vuonna 2011.

Oma pitchauskilpailu kulttuurille

Oulun kauppatorilla Polar Bear Pitchingin yhteydessä 12.3. järjestetään uusi pitchauskilpailu kulttuurialan toimijoille, yhteisöille ja yrityksille. Pitchauskilpailussa haetaan ratkaisuja, joilla edistetään Oulu2026-kulttuuripääkaupunkihankkeen päätavoitetta, kulttuuri-ilmastonmuutosta.

Yleensä Polar Bear Pitchingissä on totuttu pitämään myyntipuheita jääkylmästä avannosta, mutta kulttuuri-ilmastonmuutoksessa on kyse kylmien kaupunkien lämmittämisestä kulttuurin avulla. Niinpä kulttuuriväki pitchaa omat ehdotuksensa kulttuurisaunan lauteilta ja puhekielenä on kansainvälistä tuomaristoa huomioon ottaen englanti.

Parhaan ehdotuksen toteutukseen on luvassa 2026 euron rahoitus. Ilmoittautuminen on auki perjantaihin 21. helmikuuta saakka. Ilmoittautuminen ja säännöt löytyvät Oulu20206-hankkeen sivuilta.

Kilpailun järjestäjinä ovat yhteistyössä Oulu2026 ja Oulun ammattikorkeakoulun hallinnoima CULTA-hanke.