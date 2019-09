Kaupunki myy perustamansa työterveysyhtiön – talousjohtaja Weisell: osakkeiden ostaja on joku isoista terveysalan toimijoista

Nyt myydään Työterveys Virta, joka on ollut jo pitkään lääkärien läpikulkupaikka eli siellä on ovi käynyt sisään ja kohta ulos. Tämän yksikön myyminen on klassinen esimerkki siitä, että kaupungin talous on oikeasti kuralla ja taloutta pitää yrittää tasapainottaa jotenkin kun ei veroäyriäkään kehdata nostaa. Nyt myydään tämä ja seuraavaksi jotain muuta. Onko se Oulun Energia Oy tai osia siitä vai Oulun Satama Oy. Oulun Tuotantokeittiöt Oy:n voi myös myydä. Kaupunki omistaa kokonaan tai osittain runsaasti yhtiöitä, joita voidaan myydä, että saadaan rahaa tehdä miljoonilla valmistelevia töitä esim. Kiikelin merikylpylää varten ja hankkia polkupyöriä Puolasta. Kulttuuripääkaupunki projekti nielee myös miljoonia ja onhan siellä Pia Rantala-Korhonen vetämässä isolla palkalla ko. projektia. Rahanreikiä Oulun kokoisessa kaupungissa on aina mutta mistä ne rahat otetaan? Omaisuuden myynti tähän tarkoitukseen on lopun alkua.