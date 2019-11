Kaupunki harkitsee Ylikiimingin Ahmasjärven uimakopin siirtämistä vilkkaammalle uimarannalle

Oulun kaupungin mukaan Ylikiimingin Ahmasjärvellä sijaitsevan uimakopin käyttö on ollut vähäistä. Nyt kaupunki harkitsee sen siirtämistä sellaiselle rannalle, jossa sitä tarvitaan enemmän.

Ahmasjärvi on suoperäinen, matala järvi, jonka rannat ovat soistuneet. Järven keskisyvyys on noin yhden metrin.

Uimakopissa on kaksi pukuhuonetta ja ulkopuolella ilmoitustaulu. Aikaisemmin kopilla on tapahtunut ilkivaltaa, ja esimerkiksi ikkunoita on rikottu. Tämän takia kaupunki harkitsee kopin luovuttamista liikuntapalveluiden käyttöön, jotta kopin voi siirtää paikkaan. Koppia hallinnoi tällä hetkellä Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut.

Alustavien kyselyiden perusteella uusi sijoituspaikka on löytynyt, ja uimakopille on todellinen tarve. Jos siirto päätetään toteuttaa, uimakoppi voisi olla uudella paikalla jo vuoden 2020 kesällä.

Ahmasjärven uimaranta ja sen rakenteet on tehty ennen kuntaliitosta, vuonna 2006 alkaneen järven kunnostushankkeen yhteydessä. Luvan kunnostukseen haki tuolloin Ylikiimingin kunta. Oulun kaupunki on aloittanut kohteen kunnossapidon vuonna 2011. Rannan rakenteiden ylläpitovelvoite on päättynyt vuonna 2018.

Ahmasjärvi sijaitsee Oulusta Ylikiiminkiin vievän tien varrella, reilun 11 kilometrin päässä Ylikiimingin taajamasta.

Ahmasjärvi on myös kalastusalue. Kalastusmahdollisuus järvellä on tarkoitus säilyttää.

Palautetta Ahmasjärven uimakoppiin ja sen siirtämiseen liittyen voi antaa sähköpostilla osoitteeseen venla.honkala@ouka.fi tammikuun loppuun saakka. Viestin otsikkoon pitää kirjoittaa "Ahmasjärven uimakoppi".