Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavoja – Pateniemen uusi päiväkohti päässee pian nousemaan

Nyt tupsahti päiväkoti väärään paikkaan. Kova autoliikenteen lisäys koulun kohdalle. Kiireiset lapsiaan päiväkotiin vievät vanhemmat kaahaavat koulun ohi ja tästä aiheutuu varmasti ongelmia koululaisten turvalliselle liikkumiselle. Kaiken huippu on siirtää kaikki kävellen tapahtuva lapsien lähialueella olevaan päiväkotiin vieminen autoihin. Tämä keskittäminen on jälleen kerran autoliikennettä lisäävä toimenpide. No ei se enää yllätä. Näillä mennään!