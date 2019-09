Kaupungintalolla osoitetaan mieltä perjantaina – kysyimme, osallistuvatko Oulun koulut ilmastolakkoon

Että tämä ilmastonmuutos olisi jotenkin poikkeuksellista maapallon historiassa? Entä ne tiedemiehet, jotka ovat sitä mieltä, että tämä kuuluu normaaliin kiertokulkuun ja seuraava jääkausi lähestyy tehtiinpä niin tai näin. Ovatko he valehtelijoita? Toinen ihmetystä herättävä seikka on tämä Suomen päättäjien hinku olla esimerkkinä maailmalle tässä ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä. Me ollaan kuin hyttysen tuhnu tässä maailmassa eikä taatusti pystytä omilla toimilla vaikuttamaan muuta kuin kurjistamaan tavallista työläistä ja köyhää. Raha, joka meiltä kiristetään tämän ilmastohuuhaan varjolla, valuu kyllä johonkin. Mielenkiintoista olisi tietää ne voittajat tässä leikissä. Ne, joiden perillisillä on sitten varaa lämmittää ja selviytyä seuraavasta isosta jääkaudesta.