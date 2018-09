Kaupungintalo muuttamassa tuomiokirkon naapuriin Isollekadulle – "Parin vuoden väistöajasta puhutaan"

Eikö Kaupungin työntekijöille kelpaa kaupungin omat tilat joita on vapaana, eikun hetkinen ne on liian syrjässä työntekijöille jotka haluavat kulkea keskustaan ja käydän esim lounaalla paremmissa lounaspaikoissa. On kaupungilla varaa pitää tiloja tyhjillä ja lisätä summaa vuokraamalla nirsoille työntekijöille tiloja. Kaupungilla on varaa vuokrata BO:llekkin kalliit tilat keskustan läheltä vaikka tyhjiä tiloja löytyy mutta jos halutaan palveluita kaupungin asukkaille niin rahat on loppu, miksi ei koululaisille vuokrata samalla kunnon tilat homekoulujen tilalle... rahaa on mutta kohde on marginaalinen mutta ah niin kallis.