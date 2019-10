Kaupunginjohtaja Laajala uskoo, että tulevat vuodet Oulussa ovat työntäyteisiä – "Olen helpottunut, että saamme jatkaa hänen kanssaan", kaupunginhallituksen puheenjohtaja toteaa

"Oulu on kaupunkina minulle tärkeä, pidän työtäni tärkeänä, ja myös motivaationi on edelleen hyvä, Laajala sanoo." Tutkimustyötä elämässäni paljon tehneenä herää joskus kysymys sanan ja teon välisestä suhteesta(voi lukea myös kirjoitetun tekstin ja tekojen välinen suhde). Uskallan kyseenalaistaa tuon alkuperäisen tekstin,koska teot kertovat muuta kuin tässä tekstissä mainittu lause tärkeydestä. Meillä ihmisillä on useasti tapana selitellä asioita, niin myös itselläni ja tässä nyt kaupunginjohtaja mielestäni selittelee tapahtunutta ja ehkä myös suuntaa pettymystään takaisin nykyiseen työhön.