Kaupunginhallitus päätti: Linnanmaan uimahallin rakentaminen aloitetaan jo ensi vuonna

Linnanmaan uimahallia aletaan rakentaa jo ensi vuonna. Kaupunginhallitus päätti asiasta maanantaina.

Kaupunginjohtaja Päivi Laajalan budjettiesityksessä hanke ei ollut mukana.

Töiden aloittaminen lisää kaupungin investointimenoja ensi vuoden osalta 800 000 eurolla. Hankkeen kustannusarvio on vajaat 15 miljoonaa euroa.

Hallin sijoituspaikaksi kaavaillaan Linnanmaan liikuntahallin ympäristöä.

Kaleva kysyi Oulun kaupunginvaltuutetuilta elokuussa, pitäisikö Linnanmaalle rakentaa uimahalli. Kyselyyn vastanneista 48 valtuutetusta 46 kannatti hallin rakentamista valtuuston esittämällä aikataululla.

Uimahallia on kaavailtu Linnanmaan liikuntahallin tuntumaan.KUVA: Jukka Leinonen

Uimahallihanketta on perusteltu muun muassa uimahallien hyvällä käyttöasteella ja polttavalla tarpeella, sillä Raksilan uimahallin vääjäämättä edessä olevan remontin ajaksi tarvittaisiin väistöuimahallia.

Linnanmaan uimahallista on puhuttu pitkään ja halli on ollut kaupungin suunnitelmissa ja tapetilla jo 30 vuotta. Asiasta on tehty vuosien varrella useita hankeselvityksiä.

Kaleva kertoi elokuussa, että halli tullee olemaan kooltaan 3 300 kerrosalaneliötä ja sinne on tarkoitus tehdä kahdeksanratainen 25 metrin pituinen pääallas, jonka syvyys vaihtelee 1,3:sta neljään metriin. Lisäksi halliin on suunniteltu monitoimiallasta, lastenallasta ja uutta kuntosalia.