Kaupunginhallitukselta siunaus: Arina saa rakentaa huoltoasemayrittäjien kritisoiman polttoaineen jakeluaseman Kastellin S-Marketin viereen

Osuuskauppa Arinan polttoaineen jakeluaseman voi rakentaa Kastellin S-marketin viereen.

Oulun kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina hankkeeseen liittyvän maankäyttösopimuksen tekemisen Arinan Kiinteistöt Oy:n kanssa.

Edellisessä kaupunginhallituksen kokouksessa asia jäi pöydälle. (Uutinen jatkuu kartan jälkeen.)

Jakeluaseman toteuttamista vaativa asemakaavan muutos on vireillä. Jakeluaseman rakentaminen ei nosta tontin rakennusoikeutta, joka on 2 000 kerrosneliömetriä. Tontti on asemakaavassa merkitty liikerakentamisen korttelialueeksi.

Arinan Kiinteistöt Oy maksaa kaupungille hankkeesta sopimuskorvausta 160 000 euroa.

Arinan jakeluaseman teko on saanut osakseen kovasti kritiikkiä paikallisilta huoltoasemayrittäjiltä. Heidän mukaansa markkinatilanne on tukala eikä kaupunkiin tarvita yhtään uutta bensan jakelupistettä.

Bensiinikauppiaat sanovat, että automaattiasemilla myydään polttoainetta halvemmalla kuin mitä huoltamoyrittäjät ostavat sitä öljy-yhtiöiltä.

Yrittäjien mukaan polttoaineen myynti on kaiken lisäksi laskussa.

Oulussa on 22 polttoaineita myyvää huoltoasemaa tai kylmäasemaa. Arinalla on niistä kolme.

Kastellin jakeluaseman lisäksi Oulussa on vireillä jakelupisteen rakentaminen Oulunlahteen Automuseon yhteyteen.