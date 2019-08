Kaupungin niittyjä paalataan kauniiden kukkaketojen toivossa – suurin osa heinästä menee rehuksi karjatiloille

Oulun kaupungin omistamille viheralueille on ilmestynyt viime päivinä heinäpaaleja esimerkiksi Oulunlahdentien varteen Kaakkuriin.

Miksi kaupungin niittyjä paalataan, viheralueiden ylläpitovalvoja Niina Toivonen?

– Kun niittojäte kerätään ja paalataan, saadaan ravinteita pois niityltä, jolloin se ei rehevöidy. Maaperää köyhdytetään, jotta niittykasvillisuus voisi hyvin. Yleensä niittymme ovat ravinteikkaan maaperän takia kyllä aika reheviä, vaikka niitä niitetäänkin, mutta vuosien saatossa niistä tulee kauniita kukkaniittyjä.

Kuinka usein niityt niitetään?

– Kerran vuodessa, yleensä elokuussa. Tänä vuonna aloitimme työt hieman aiemmin jo heinäkuun lopulla, koska nyt on ollut niin sanotusti heinäpoutaa ja keli on ollut otollinen niitoille. Niitot on hyvä saada tehtyä ennen kuin vesisateet alkavat.

Millä eri tavoilla niittyjä hoidetaan?

– Meillä on kahdentyyppisiä niittyjä, niitettäviä ja paalattavia niittyjä sekä murskattavia niittyjä, joista leikkuujätettä ei kerätä pois. Jos alue on tarpeeksi tasainen ja puuton, että heinää päästään niittämään ja keräämään, se paalataan. Jos alueella on esimerkiksi paljon puita tai se on epätasainen, niitto ja paalaus on hankalaa. Silloin niitto tapahtuu niittomurskaimella, eli heinä silppuuntuu ja jää alueelle. Näin alue saadaan pidettyä avoimena eikä se pääse pajuttumaan.

Mihin heinäpaalit päätyvät?

– Alueurakoitsijat ovat etsineet paaleille kohteet. Usein ne menevät karjatiloille rehuksi. Heinä on onneksi sen verran puhdasta, että se kelpaa ravinnoksi eläimille.