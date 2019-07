Kauppahallin saneerauksesta vastaava yhtiö toivoo työmaalle työrauhaa:"Turvallisuustekijöiden vuoksi aidatulle ja suljetulle työmaalle ei tietenkään ole asiaa"

Kauppahallin saneerauksesta vastaava KTC Group toivoo työrauhaa projektille.

– On luonnollista, että kaupungin keskustassa oleva perinteikäs kohde herättää ohikulkijoiden huomiota, mutta turvallisuustekijöiden vuoksi aidatulle ja suljetulle työmaalle ei tietenkään ole asiaa. Tämä koskee erityisesti viikonloppuja, jolloin Kauppatorilla on paljon ihmisiä kesälomatunnelmissa, sanoo KTC Groupin toimitusjohtaja Pasi Rytkönen, yhtiön tiedotteessa.

Työmaapäällikkö Kari Klemettilän mukaan projektin suurimmat haasteet liittyvät yli sadan vuoden takaiseen rakennustekniikkaan ja toisaalta nykyajan vaatimiin ratkaisuihin.

– Yli satavuotiaaseen rakennukseen tulee nykyajan tekniikka ilmanvaihtoineen ja kylmälaitoksineen. Ilmanvaihtokonehuone on haastava yksityiskohta, sillä rakennustila on erittäin ahdas. Lisäksi koko rakennuksen perusta on tehty kiviladelmalle, jonka päällä ovat kantavat pilarit. Rakennuksessa on kuitenkin massiivinen kantava tiilirakenne, mikä hieman helpottaa työtä. Viemäröinnin osalta kaivuutyöt rajoittuvat pääasiassa hallin ja Toripolliisin välille, Klemettilä kertoo tiedotteessa.

Saneerauksen rakennuttaja on Oulun Tilapalvelut -liikelaitos. Projektisuunnitelman mukaan saneeraus on valmis kesällä 2020. Kauppahallin viereen suunniteltu erillinen hotellihanke tulevine rakennustyömaineen voi vaikuttaa saneerauksen valmistumisaikatauluun.