Katuruokafestivaali täyttää Oulun torin kansainvälisillä mauilla – kolmannen kesän uutuudet tulevat Italiasta ja Ranskasta

Street Food Fiesta -tapahtuma saapuu Oulun torille kolmatta kertaa. Katuruokatapahtuma järjestetään Toriparkin alueella 4.–14. heinäkuuta.

Tänä vuonna Street Food Fiestan uutena tulokkaana on italialainen koju, josta voi ostaa paistettua kalaa ja vihanneksia. Kiertueen toinen uutuus on La Garçonne -koju, jossa myydään tuoretta kahvia, perinteisiä ranskalaisia täytettyjä patonkeja sekä panineja. Italialaisia makuja löytyy myös squizza-kojulta, jossa tarjolla on neliönmallisia pizzoja.

Street Food Fiesta -kiertue järjestettiin ensimmäistä kertaa kesällä 2017. Ensimmäisenä kesänään Street Food Fiesta keräsi Oulussa noin 15 000 kävijää. Kiertueen järjestäjänä toimii aiempien vuosien tapaan Ali Chehboun. Tapahtuman kojut ovat auki arkisin ja lauantaina kello 10–20 ja sunnuntaina kello 11–17 välillä.