Katupölykausi on alkanut ja siitepölyäkin on jo Oulussakin tuulten tuomana. Allergisille kimara tuo ahdistusta. Säät kuitenkin vaikuttavat lopullisen siitepölyn ja sen tuomien haittojen määrään.

Poutaisella kevätsäällä on kääntöpuolensa. Erityisesti kaupungeissa riesana on katupöly. Mitä katupöly on, erikoistutkija Pia Anttila Ilmatieteen laitokselta?

– Suurin osa katupölystä on tienpinnasta jauhautunutta asfalttia ja pinnoitusta sekä hiekkaa, jota nastarenkaat rouhivat. Se on vähän karkeampaa kuin pienhiukkaset, joten se ei pääse verenkiertoon, vaan jää ylähengitysteihin.

Voiko katupöly olla vaarallista?

– Suurimmalle osalle se vain tuntuu ikävältä. Jos on joku ylähengityssairaus, on hankalampaa. Vanhuksille, lapsille ja niille, jotka jo kärsivät jostain sairaudesta, kuten astmaatikoille, siitä tulee lisärasitus. Lisäksi meille kulkeutuu jo Euroopasta siitepölyä, joten ongelmia alkaa olla kaksi. Katupölytilanne kuitenkin rauhoittuu katujen puhdistuksen edetessä.