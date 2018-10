Katuparturi tahtoo hyvää – helsinkiläinen Jouko Näivä leikkaa hiuksia ja siistii partoja nonstoppina Oulun asunnottomien yössä

Jouko Näivä sai aikoinaan kipinän hyväntekeväisyystyöhön edesmenneeltä tädiltään, joka teki vapaaehtoistyötä SPR:lle. – Tosi siistiä, että Oulun tapahtumaan tulee myös paikallisia kampaajia. KUVA: Instagram @urbmonkey

Keskiviikkona Oulussa Asunnottomien yö -tapahtumassa sakset heiluvat ja partakone surisee, kun Jouko The Street Barber eli helsinkiläinen katuparturi Jouko Näivä pääsee vauhtiin.

Hän lupaa leikata ilmaiseksi naisten, miesten ja lasten hiukset sekä siistiä miesten parrat, pikavauhtia, mutta niin hyvin kuin vain osaa ja pystyy.

Näivän tie katuparturiksi sai alkunsa pari vuotta sitten, kun hän yhdeksän vuoden VR-uran jälkeen päätti ottaa lopputilin. Sen jälkeen mies ei oikein tiennyt, mille alkaisi.

– Olin aikaisemmin nähnyt Youtubesta videon, jossa jenkkiläinen parturi, aika minun tyyliseni heppu, leikkasi kodittomien hiuksia kadulla. Se jäi mieleen ja mietin, että haluaisin joskus tehdä jotain tuollaista.

Näivä oli jonkin aikaa työttömänä ja meni sitten töihin autopesulaan pariksi kuukaudeksi. Sen jälkeen hän päätti hakea kouluun. Hiukset olivat aina kiinnostaneet ja Näivä oli leikannutkin jonkun verran kavereidensa hiuksia.

Aikuisopiston parturi-kampaamo-oppiin Näivä meni tammikuussa 2017. Oltuaan vähän aikaa työharjoittelussa Näivästä tuntui, että asiakkaita saisi olla enemmänkin. Hän sai idean lähteä ulos, siellä olisi ihmisiä, jotka tarvitsisivat parturia.

Keväällä 2017 Näivä aloitti katuparturoinnit. Siivouspäivänä toukokuussa hän toimi katuparturina Siivouspäivän yhteydessä Helsingin Kalliossa. Tuolloin mediaakin tuli paikalle ja se toi näkyvyyttä.

Näivän ystävä Tanja Uusitalo kuvasi parturointia ja laittoi videon sosiaaliseen mediaan. Siitä tuli positiivista palautetta, ja Näivä mietti, että katuparturin hommia voisi tehdä enemmänkin. Ihan siksi, että siitä tuli niin hyvä fiilis.

Pikkuhiljaa ihmiset kiinnostuivat ja kyselivät Näivää muihinkin tapahtumiin.

Parturi-kampaajaksi Näivä valmistui nyt lokakuun alussa. Koska opiskelukiireet ja työharjoittelu ovat ohi, on miehellä aikaa tehdä enemmänkin hyväntekeväisyyskeikkoja.

– Olen huomannut, että ihmiset oikeasti haluavat auttaa ja tehdä hyvää. Minä leikkaan hiuksia, en osaa muuta.

Näivä on toiminut katuparturina pääasiassa Helsingissä. Viime kesänä hän pakkasi sakset reppuun ja kävi synnyinkaupungissaan Lappeenrannassa leikkaamassa hiuksia eräässä tapahtumassa.

Ouluun Näivä kertoo tulevansa mielellään. Oulussa asuu pari kaveria ja Näivä on käynyt joskus kaupungissa pelaamassa jääpalloa.

Asunnottomien yössä hän lupaa antaa 110 prosenttisesti kaikkensa. Aikaisemmissa tapahtumissa asiakasmäärät ovat olleet aika hurjiakin, mutta suurin osa parturoinneista on nopeita perusleikkauksia.

– Monille riittää, että leikataan koko parta tai koko tukka pois, ettei tarvitse hetkeen mennä parturiin. Jokaisen asiakkaan palvelen niin hyvin kuin vain osaan, pystyn ja ehdin. Pieniä kahvitaukoja sentään pidän, sillä homma on tosi rasittavaa fyysisesti.

Ulkona leikatessa pahin vastus on tuuli. Silloin varsinkin pitkiä hiuksia on hidasta leikata. Muuten riittää, että on sateensuoja.

– Kylmä ei tule, kun tekee, ja tehdä voi, kunhan koneessa akku ei hyydy.

Näivä uskoo, että oululaiset uskaltavat istahtaa parturintuoliin. Yleensä paikalla on yksi tai kaksi innokasta. Kun muut katselevat, miten homma etenee, niin siitä se lähtee, tietää Näivä.