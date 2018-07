Katkeaako helleputki ensi viikolla? Keskiviikkona Oulussa riehuu ukkonen, lupaa meteorologi

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan heinäkuu loppuu helteisissä merkeissä, mutta keskiviikkona, elokuun ensimmäisenä päivänä, Oulun kohdalle saapuu sade- ja ukkoskuurojen rintama.

– Tiistaina lämpötilat ovat edelleen 30 asteen hujakoilla. Ehkä silloin on jo pieni ukkosen riski Oulun seudulla, mutta keskiviikko on se päivä, kun osuu kohdalle, päivystävä meteorologi Jari Tuovinen sanoo.

Tuovisen mukaan keskiviikkonakin lämpötila nousee hellelukemiin, mutta hieman ennen puoltapäivää alkaa nousta ukkospilviä.

– Hetkellisesti vettä voi tulla aika runsaasti. Ilmasto on kosteaa ja lämmintä ja hidasliikkeiset ukkoset voivat ropsauttaa tunnissa parikymmentäkin milliä vettä. Keskiviikkona voi tulla useampikin kuuro. Sitähän se luonto kaipaakin, Tuovinen sanoo.

Torstaillekin on tiedossa sade- ja ukkoskuuroja, mutta ne ovat heikompia. Perjantaina pieni matalapaineen keskus tulee Ruotsista, ja se tekee päivästä todennäköisesti epävakaisemman ja pilvisen. Lauantaina on näillä näkymin myös epävakaista säätä.

– Lauantaina lämmöt voivat jäädä jopa 20 asteen alapuolelle, kun ilmamassa jäähtyy. Sää alkaa vaikuttaa normaalilta elokuun alkupuolen säältä sitten.

Tuovisen mukaan Norjanmerellä on korkeapaineen alue, joka on tulossa kohti Suomea.

– On mielenkiintoista nähdä, mitä se tuo tullessaan. Jos se ei jämähdä meidän yllemme, niin luvassa on muutama poutaisempi ja lämpimämpi päivä. Tosin nythän meillä on korkeapaine, joka on vaikuttanut kesäämme jo monta viikkoa.

Hailuodossa mitattiin sunnuntaina päivän korkein lämpötila Oulun seudulla, 31,1 astetta. Heinäkuun keskilämpötila on tähän mennessä laskettuna 20,3 astetta. Kaikkien aikojen korkein keskilämpötila heinäkuussa Oulussa on ollut 20,9 astetta. Heinäkuun keskilämpötila yleensä Oulun korkeudella on 16,5 astetta.

– Jos nyt menee kolmenkympin yli vielä maanantaina ja tiistaina, niin kyllähän sitä voi vielä nousta lähelle huippulukemia. Keskiviikko kuitenkin viimeistään katkaisee kolmenkympin helteiden putken, Tuovinen sanoo.

