Kasvihuonekaasujen päästöt kasvoivat Oulussa hieman – yhtä syytä kasvuun ei ole vaan kyse on monesta pienestä tekijästä

Intialaisiin vertaaminen on tilastomatemaattista kikkailua. Intia on ylikansoittunut valtio, joka työtää kaiken saasteensa luontoon, eikä välitä mistään ympäristöasioista. Sama kuin vertaisi Sveitsiä ja Suomea soiden suojelusta. Heitän hatusta luvut, mutta pointti selviää.

Sveitsi on suojellut 80 % soista ja Suomi 20 %. Onko Suomi pahempi kuin Sveitsi? Niin Sveitsi on vuoristoa, jossa soita ei paljoa ole ja Suomessa soita taas riittää... Tilastomatematiikalla voi esitttää vaikka sun mitä. Totuus on se, että Kiina, Intia, Pakistan jne. ovat pahimmat ympäristön paskaajat.