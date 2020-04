Kastemadot puuttuvat alueilta, jotka olivat jääkausien aikaan jääpeitteen alla – matoja ei ole hyvä viedä tundralle

Hohhoijaa, tätä tietämättömyyden ilotulitusta! Oletteko kaikki nukkuneet peruskoulunne läpi, ainakin biologian ja maantiedon tunnit. Suomessa ON tundraa. Tundra on kasvillisuusvyöhyke, jossa ei kasva puita, vaan matalia pensaita ja varpuja, ja tällainen vyöhyke löytyy pohjoisimmasta Lapista n. Inarin korkeudelta pohjoiseen. Lisäksi tundraa on etelämpänäkin tuntureiden paljakka-alueella. Eli kannattaa vaikka kerrata vähän näitä asioita, ennen kuin lähtee tietämättömyyttään laajemmin mainostamaan. Mitä tuohon mannerjäähän tulee, niin tässä oli kysymys alueesta, joka on ollut mannerjään alla, ja on tällä hetkellä tundra-alueella. Muuallehan on kastemadot levinneet jo varhaisessa vaiheessa, sitä myötä kun jäätikkö on vetäytynyt. Tundra-alueella eli pohjoisimmassa Suomessa ei myöskään ilmaston vuoksi ole peltoviljely kannattavaa, joten kastematojen levittäminen sen vuoksi on täysin turhaa.