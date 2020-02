Kastellin vanha koulualue uuteen uskoon

Kelvottomaksi vuosia sitten todettu entinen Kastellin yläasteen ja lukion koulualue Aapistiellä joutuu järistyksen kouriin. Kaavamuutoksen mukaan koulurakennukset puretaan ja tilalle rakennetaan useampikerroksia rakennuksia terveys- ja hyvinvointipalveluiden sekä työpaikkakortteliksi.

Yläasteen ja lukion alue muodostaa korttelin länsiosan, jossa kehittäjänä toimii KK-Verve Oy. Oulun kaupunki puolestaan toimii korttelin itäosan kehittäjänä, jossa on suojeltu vanha ala-asteen koulurakennus. Tällä hetkellä koulu on väistötilakäytössä Oulun kouluille. Jossakin vaiheessa sen käyttötarkoitusta on tarkoitus muuttaa.

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti tiistaina aloittaa korttelista osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisen hankkeen. Suunnitteluvaraus päätettiin siirtää yksin KK-Vervelle. Aiemmin viime keväänä mukana varauksessa oli sittemmin pois jättäytynyt Oulun Diakonissalaitoksen säätiö.