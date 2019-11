Kastellin liikekeskus siirretään lähemmäs Kajaanintietä – entisen tilalle kaavaillaan asuntoja

Kastellin liikekeskus aiotaan siirtää nykyiseltä paikaltaan lähemmäs Kajaanintietä. Kaupungin yhdyskuntalautakunta hyväksyi tiistaina asiaa koskevan asemakaavan ja tonttijaon muutoshankkeen ja asetti osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville mielipiteitä varten.

Kaavamuutosta on hakenut Kastellin liikekeskus Oy.

Lautakunta päätti myös tehdä hakijan kanssa muutoshanketta koskevan yhteistoimintasopimuksen.

KUVA: Iida-Karoliina Tornberg

Nykyinen liikekortteli on tarkoitus muuttaa asuinkäyttöön. Uudelle liikekeskukselle aiottu alue on kaupungin omistuksessa. Paikalla on aikoinaan sijainnut kulttuurihistoriallisesti arvokas Kastellin kartano.

Sen rakennukset vaurioituivat tulipaloissa pari vuosikymmentä sitten. Ne purettiin vuonna 2004.

Liikekeskuksen tavoitteena on, että nyt keskuksessa toimivat yritykset voisivat siirtyä uusiin tiloihin ilman toiminnan keskeyttämistä.

Liikekeskus omistaa nykyisen reilun 11 000 neliömetrin korttelin.

Korttelissa on erillisiä liikerakennuksia, torimainen aukio sekä lähes sata pysäköintipaikkaa autoille.

Rakennusten laajuus on reilut 2 400 kerrosneliömetriä.

Kaavaillun uuden kaupungin omistuksessa olevan tontin pinta-ala on 3 644 neliömetriä. Se on asemakaavassa osoitettu suojeltavien rakennusten korttelialueeksi, mutta suojeltavia rakennuksia ei enää siis ole.

Uuden Oulun yleiskaavassa Kastellin liikekeskus on osoitettu kaupunginosakeskukseksi. Ympärillä on pientalovaltaista asutusta.

Liikekeskuksen tontille on myönnetty 2017 poikkeamispäätös uutta liikerakennusta varten. Rakentamista ei kuitenkaan ole toteutettu eikä liikekeskus näe sitä ajankohtaiseksi.