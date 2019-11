Kärppien halloween-ottelussa nähdyt saamenpukua esittävät asut suututtivat saamelaisia, seura poisti kuvan nopeasti – "Haluamme pahoitella koko porukalla tapahtunutta"

Oulun Kärpät järjesti lauantaina Raksilan jäähallilla halloween-teemaisen ottelun, jossa miesten joukkueiden pelaajat pukeutuivat teeman mukaisesti.

Joukkue julkaisi halloween-ottelun tunnelmista sosiaalisen median tileillään kuvan, jossa esillä oli Kärppien miesten joukkue sekä halloween-tapahtumaa järjestänyt Kärppä ladies -organisaatio. Kahden Kärppien miesten joukkueen pelaajan päällä nähdään kuvassa saamenpuku-asu.

– Halloween-viikonloppu huipentui voittopeliin ja upeisiin asuihin! joukkue kirjoitti kuvan yhteydessä.

Kärppäorganisaatio sai Twitterissä nopeasti osakseen kritiikkiä saamenpuku-asujen käyttämisestä.

– Kulttuurini ei ole naamiaisasu, kommentoi Saamelaisalueen koulutuskeskuksen saamen kielen lehtori Outi Länsman nyt jo poistettuun kuvaan.

My Culture Is Not a Costume. https://t.co/VKq6Y01DC1