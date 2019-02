Karmaisevan liukkaat tiet sekoittivat liikennettä Oulun seudulla: Useita pieniä kolareita, raskas liikenne jumissa rampilla ja osa bussivuoroista voi jäädä ajamatta

Lauha sää ja vesisade aiheuttivat liikennekaaoksen Oulun keskustassa torstaina iltapäivällä. Tiet olivat peilijäällä, ja jään pinnalla kellui vesikerros.

Liikenne ruuhkautui keskustassa pahoin, ja kaupungissa sattui useita onnettomuuksia. Poliisin ja pelastuslaitoksen mukaan vakavilta loukkaantumiselta on kuitenkin vältytty.

– Tieltä suistumisia ja peltikolareita on tullut eripuolilta kaupunkia tavallista enemmän, kertoo vanhempi konstaapeli Joni Tero poliisin johtokeskuksesta Oulusta.

Tero kertoo, että kolareita alkoi tulla poliisin tietoon kello kolmen aikaan eli samoihin aikoihin, kun työpäivät päättyvät ja iltapäiväliikenne vilkastuu.

Päivystävä palomestari Hannu Timonen pelastuslaitokselta kertoo, että Koskelantiellä yksi auto päätyi katolleen tien sivuun. Yliopistonkadulla sattui puolestaan kahden onnettomuus. Kummasin tapauksessa autossa olleiden kunto tarkastettiin.

Sekä tieliikennekeskus että Ilmatieteen laitos varoittavat huonosta ajokelistä Pohjois-Pohjanmaalla.

Jäiset tiet ovat aiheuttaneet ongelmia erityisesti raskaalle liikenteelle. Oulun tieliikennekeskus kertoi iltapäivällä noin kello 15.45, että Oulun Poikkimaantiellä oli jumissa useita raskaita ajoneuvoja. Rekat olivat jääneet Äimäraution suuntaan tulevalle rampille, ja se jouduttiin sulkemaan liikenteeltä. Tilanne oli ohi noin kello 16.

Kalevan tietojen mukaan joukkoliikenteelle tarkoitettu Torikatu on ruuhkautui iltapäivällä pahoin, sillä yksi linja-auto oli jumittunut Torikadulle Suomen Pankin kohdalle ja jonossa oli seitsemän linja-autoa.

Bussit ovat jumittuneet liukkaalle Torikadulle Oulun keskustassa. KUVA: Lukija / Lukijan kuva

Oulun joukkoliikenne tiedotti, että jotkin vuorot ovat myöhässä ja osa vuoroista voi jäädä torstaina jopa ajamatta poikkeuksellisen liukkaan ajokelin vuoksi. Ongelmat joukkoliikenteessä alkoivat iltapäivällä kolmeen aikaan.

Oulun joukkoliikenteen mukaan liikennöinti jatkuu normaalisti sitten, kun se on turvallista.

Nelostiellä useita ajoneuvoja jumissa

Ajokeli on erittäin huono myös isommilla teillä. Jokilaaksojen pelastuslaitokselta kerrotaan kello 17.30:n aikaan, että Nelostie on suljettu liikenteeltä ainakin kahdessa paikassa Oulun eteläpuolella. Useat rekat ovat suistuneet tieltä tai päätyneet poikittain ajoradalle.

Pelastuslaitoksen mukaan tie on poikki ainakin Pulkkilan eteläpuolella sekä Rantsilan pohjoispuolella.

Hieman ennen kello 17:ää tieliikennekeskus kertoi, että Nelostie on suljettu liikenteeltä Siikalatvalla, sillä siellä on useita ajoneuvoja jumissa. Tapahtumapaikka on 4,7 kilometriä Jylhänrannalta Leskelän suuntaan.

Aiemmin iltapäivällä Nelostie jouduttiin sulkemaan liikenteeltä Kärsämäen kohdalla. Myös siellä oli jumissa useita ajoneuvoja. Tie suljettiin noin kello 16.15, ja reilun puolen tunnin päästä tilanne oli ohi.

Myös Limingassa jäätynyt vesisade on aiheuttanut ongelmia. Tielle jumittunut raskas ajoneuvo häiritsee liikennettä Kasitiellä. Raskaan ajoneuvon nostotyöt alkoivat kello 17.30, ja sen arvioidaan kestävän 1–3 tuntia. Tie on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikka on Lahtirannasta 16,5 kilometriä Tikkaperän suuntaan.

Oulun tieliikennekeskus tiedotti torstaina hieman ennen kello 15, että Pohjois-Pohjanmaalla tulee jäätävää sadetta. Alijäähtynyttä vettä sataa eritoten maakunnan länsiosissa.