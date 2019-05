Puolitoista vuotta kiinni ollut Karjasillan kirjasto avataan maanantaina 10. kesäkuuta. Uudet ja vanhat asiakkaat toivotetaan tervetulleiksi kello 12 alkaen mehu- ja kahvitarjoilun merkeissä.

Kirjastotila on remontoitu vanhaa kunnioittaen ja tuttu yleisilme säilyttäen. Nuorisotila avautuu kirjaston viereen syksyllä.

Karjasillan kirjaston kunnostaminen on ollut osa Pohjankartanon remonttia. Kirjaston rakenteita on korjattu, ilmastointi sekä sähkö- ja dataverkko uusittu ja kirjastoon on asennettu omatoimijärjestelmä.

Remontissa on kohennettu myös tilojen monikäyttöisyyttä ja esteettömyyttä.

Karjasillan kirjasto on avoinna maanantaisin ja tiistaisin kello 12–19, keskiviikkoisin ja torstaisin kello 10–17 ja perjantaisin kello 9–15.

Lainausautomaatilla on otettu käyttöön lisäpalveluita, muun muassa lainojen uusinta ja varausten selaus, minkä vuoksi lainatessa tarvitaan myös kirjastokorttiin liitetty PIN-koodi.

PIN-koodin saa kirjaston asiakaspalvelusta tai tilattua OUTI-verkkokirjastosta asiakastietoihin kirjattuun sähköpostiosoitteeseen. Samalla automaatin käytön tietoturva paranee.

Karjasillan kirjastosta on tulossa Oulun kolmastoista omatoimikirjasto. Omatoimikäytön alkamisesta tiedotetaan erikseen.

Juttua korjattu 29.5. kello 15.53. Kirjasto avautuu maanantaina eikä torstaina, ja kirjasto ei avaudu vielä ensi viikolla.