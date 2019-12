Karjasillan koulun tulipaloa epäillään tahallaan sytytetyksi – poliisi pyytää havaintoja tekijöistä

Karjasillan koulun sunnuntai-iltainen tulipalo on poliisin alustavien selvitysten mukaan tahallaan sytytetty, kertoo rikoskomisario Antti Palokangas Oulun poliisilaitokselta.

– Asiaa tutkitaan epäiltynä törkeänä vahingontekona, Palokangas sanoo.

Tekijä tai tekijät kiipesivät rakennuksen katolle ja sytyttivät palon sitä kautta rakennuksen välipohjaan.

Palon havaitsi rakennuksessa käymässä ollut vartija, joka teki hälytyksen asiasta noin kello 21.25.

Poliisilla on käsitys siitä miten palo on sytytetty, mutta sitä ei voida tutkinnallisista syistä kertoa.

Palosta aiheutuneiden vahinkojen rahallista arvoa on poliisin mukaan vaikea tässä vaiheessa arvioida. Pelastuslaitoksen onnistui kuitenkin rajata palo suhteellisen pienelle alueelle, Palokangas sanoo.

Päivystävän palomestarin Hannu Timosen mukaan ilman vartijan nopeaa toimintaa palo olisi todennäköisesti levinnyt laajemmalle.

– Tässä oli lähtökohdat isompaankin paloon, Timonen kertoi Kalevalle sunnuntai-iltana.

Rakennus on ollut viime vuodet tyhjillään, kun yläkoulu ja lukio siirrettiin muualle. Poliisin mukaan ruokalasiivessä ja liikuntasalissa on ollut vähäistä toimintaa sen jälkeen, kun oppilaitostoiminta on päättynyt.

Palon syttymishetkellä rakennuksessa ei kuitenkaan ollut luvallisia käyttäjiä. Rakennuksen haltijana toimii Hartela Oy.

Poliisi pyytää havaintoja tekijöiden liikkeistä Karjasillan koulun alueella kello 21-22 aikaan. Havainnot voi ilmoittaa poliisin vihjenumeroon 0295 416 194 tai sähköpostitse vihjeet.oulu@poliisi.fi

– Poliisi jatkaa asian tutkintaa teknisellä tutkinnalla, Palokangas kertoo.

