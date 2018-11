Karjasillan ja Oulujoen nuorten ikä jäi pois seurakuntavaalien merkinnöistä – alle 18-vuotiaatkin äänestivät, vaikka siltä ei näyttänytkään järjestelmässä

Puutteelliset merkinnät osoittautuivat syyksi siihen, että maanantaina näytti siltä, ettei Oulujoen ja Karjasillan seurakunnissa yksikään alle 18-vuotias olisi äänestänyt seurakuntavaaleissa.

Jos nuoren äänestäjän ikää ei oltu järjestelmään merkitty, se antoi tulokseksi siltä osin pyöreän nollan, eikä muotoa "ei tietoa".

Kaleva teki tältä pohjalta uutisen tiistain lehteen ja kertoi, ettei Oulujoella ja Karjasillalla ainutkaan 16-17 -vuotias käynyt äänestämässä.

Aamulla Kalevaan otti yhteyttä useampikin nuori Karjasillan seurakunnasta ja ilmoitti, että kyllä he ainakin olivat käyneet.

Asiaa selvitettiin seurakunnissa ja syy selvisi.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, Tuiran seurakunnan kirkkoherra Niilo Pesonen pahoittelee väärää tietoa.

– Ohjeistuksemme on jäänyt epäselväksi. Kiireessä ikätieto on jäänyt merkitsemättä, varsinkin kun järjestelmä ei mitenkään sitä vaatinut eli merkintä on ollut vapaaehtoinen.

Nuorten ääni on kuitenkin laskettu mukaan äänestystuloksiin, kuten kuuluukin.

Järjestelmän ylläpitäjälle on jo Pesosen mukaan laitettu palautetta, että asia korjataan seuraavaksi kerraksi.

Jos ikätietoa ei merkitä, se ei saa näyttää nollaa, mistä saa väärän käsityksen.

Iän osalta seurakunnissa oltiin kiinnostuneita nimenomaan siitä, miten alle 18-vuotiaat kävivät äänestämässä. Muiden ikätietoja ei merkitty muuallakaan.

Ääntenlaskuun virhe ei ole vaikuttanut, mutta sen jälkeen tehdään vaaliluettelon pohjalta käsitöinä jaottelu esimerkiksi siitä, kuinka monta miestä, naista, ennakkoääntä tai nuorta 16-17 -vuotiasta on käynyt äänestämässä. Tämä tilasto on nyt Oulun osalta nuorten kohdalla vääristynyt ainakin toistaiseksi.

Asian voi vielä korjata jälkikäteen, mutta se vaatii listojen ja syntymävuosien läpikäymisen ja paljon aikaa.

Seurakuntien välillä on eroja äänestysaktiivisuudessa.

– Yleensä se on sitä korkeampi, mitä pienemmästä seurakunnasta on kysymys. Uskoisin, että tämä pätee myös nuorten kohdalla. Totta kai vaikuttaa myös se, jos ehdolla on henkilö, joka saa nuoret liikkeelle.

Tällä kertaa Oulunsalon nuorista 16–17 -vuotiaista äänioikeutetuista peräti 25 prosenttia kävi äänestämässä, kun prosentit muutoin liikkuivat kahdesta kymmeneen prosenttiin.

Toisaalta seurakuntayhtymää johtavaan 51 jäseniseen yhteiseen kirkkovaltuustoon valittiin tällä kertaa kolme alle 20-vuotiasta. Se on Pesosen mukaan enemmän kuin ennen. Alle 30-vuotiaita uusista jäsenistä on kymmenen prosenttia, missä siinäkin on nousua.