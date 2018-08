Oulun käräjäoikeus antoi perjantaina päätöksen, jonka mukaan se pitää voimassa poliisin Prince Rami Al Husseinille määräämän takavarikon. Al Husseini tunnetaan myös nimellä Rami Jaber.

Poliisi on määrännyt takavarikon 11. heinäkuuta. Al Husseini pyysi takavarikon kumoamista ja poliisi vastusti pyyntöä.

Käräjäoikeuden ratkaisu on määrätty salassapidettäväksi. Yleensä takavarikosta on säädetty, että esine, omaisuus tai asiakirja voidaan takavarikoida, jos on syytä olettaa, että sitä voidaan käyttää todisteena rikosasiassa, se on rikoksella joltakulta viety tai se tuomitaan menetetyksi.

Takavarikko liittyy poliisin tietoon heinäkuussa tulleeseen asiaan, joka ei kuitenkaan liity Al Husseinin RNG-yhtiöön liittyviin rikosepäiluihin.

RNG-yhtiöön liittyvässä rikosepäilyasiassa tutkitaan törkeää velallisen epärehellisyyttä, törkeää kirjanpitorikosta ja törkeää veropetosta.