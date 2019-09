Kansanedustajien mietteet IPCC:n raportista vaihtelevat – Hanna Sarkkinen: Lumisten talvien katoaminen vaikuttaisi pohjoissuomalaisten elämäntapaan

Antti Rantakangas: "Suomi hoitaa erittäin hyvin oman osuutensa."

– Missään ei ole vielä sanottu, että peli olisi menetetty, mutta kiire tulee, kansanedustaja Jenni Pitko (vihr.) pohtii ilmastonmuutoksen hidastamista.

Jenni Pitko vaatii toimien aloittamista heti. KUVA: Kontiainen Jarmo

Pitko painottaa, että toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tulee aloittaa heti.

– Itse olen sitä mieltä, että ensimmäiseksi tulee vetää tuet pois fossiilisilta, Pitko toteaa.

– Arviolta sadoilla miljoonilla euroilla tuetaan sellaisia toimenpiteitä, jotka kiihdyttävät ilmastonmuutosta, Pitko laskee ja mainitsee yhtenä esimerkkinä turpeen polton.

– Periaatteen pitäisi olla, että saastuttaja maksaa, mutta tällä hetkellä Suomessa yhteiskunta maksaa saastuttajalle, hän lisää.

Pitko muistuttaa, että budjetista on juuri hallituksessa sovittu, mutta katse on oltava tulevissa budjeteissa ja päätöksissä.

– Ensi vuodelle on sovittu energiaverotuksen kokonaisremontista ja laitan toiveeni siihen.

Kansanedustaja Antti Rantakangas (kesk.) vastaa puhelimeen Puolasta, missä Rantakankaan mukaan pohditaan keinoja vähentää kivi- ja ruskohiilen 80 prosentin osuutta energiantuotannossa.

– Suomi hoitaa erittäin hyvin oman osuutensa, ja hallitusohjelman toimet riittävät hyvin, Rantakangas toteaa Suomen roolista ilmastotalkoissa.

– Hallitusti eteenpäin, Suomella ei ole mitään syytä lähteä ylireagoimaan.

Rantakangas korostaa, että myös työllisyyttä, taloutta ja aluepolitiikkaa pitää tarkastella realistisesti ilmastotoimia harkitessa.

– Lumisten talvien katoaminen on paitsi ekologinen katastrofi, myös iso pohjoissuomalaisten elämäntapaan vaikuttava muutos, kansanedustaja Hanna Sarkkinen (vas.) muistuttaa.

Suomen hiilineutraaliustavoitetta vuoteen 2035 mennessä Sarkkinen pitää täysin oikeana ja ainoana mahdollisena.

Hanna Sarkkinen näkee, että lumisten talvien poistuminen muuttaisi pohjoissuomalaisen elämäntavan. KUVA: Mauri Ratilainen Mauri Ratilainen

Sarkkisen mukaan on myös tärkeää myötävaikuttaa Euroopan unioniin, että se kiristäisi omia ilmastotavoitteitaan. Suomen on puheenjohtajamaana pidettävä tätä yhtenä kärkiasioista. Hallituksen on Sarkkisen mukaan otettava ilmastoasiat huomioon jatkossakin.

– Ensi vuonna lähdetään tekemään ekologista verouudistusta, mikä kannustaa vähähiilisyyteen, Sarkkinen kertoo.

Sarkkisen mukaan on oleellista, että haetaan päämäärätietoisesti konkreettisia ratkaisuja.

– Rinteen hallituksen asettama tavoite hiilineutraalisuudesta on todella kunnianhimoinen. Siksi budjetissa on varattu rahaa esimerkiksi sähköautojen latauspaikkojen rakentamiseen, kansanedustaja, eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) toteaa hallituksen ilmastotoimista.

– Hallitus myös panostaa metsittämiseen ja ennallistamiseen, joilla saadaan kasvatettua hiilinielua. Kun hallituksen tarkka tiekartta kohti 2035 hiilineutraaliustavoitetta valmistuu, tiedetään myös tarkemmin, minne budjettivarat voidaan parhaiten suunnata.

Nopeasti vaikuttavia toimia on Tuppuraisen mukaan esimerkiksi julkisten rakennusten öljylämmityksestä luopuminen, joka on otettu Rinteen hallituksen ohjelmaan.

– Valtio näyttää tässä esimerkkiä, mutta kannustan myös kuntia katsomaan omat kiinteistönsä läpi, Tuppurainen lisää.

– Toinen nopea keino on taloyhtiöille suunnattu energia-avustusjärjestelmä, jolla autetaan talojen energiakulutuksen pienentämisessä. Se tulee voimaan jo ensi vuoden alusta.