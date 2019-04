Kansanedustajia lobataan pohjoisen ääniksi – Tiivistä yhteistyötä kansanedustajien kanssa pidetään erittäin tärkeänä

Kansa valitsi uudet kansanedustajat viime sunnuntaina. Oulun vaalipiiristä eduskuntatalolle suuntaa 18 kansanedustajaa.

Kuinka tärkeä yhteistyö vaalipiirin kansanedustajien kanssa on, maakuntajohtaja Pauli Harju Pohjois-Pohjanmaan liitosta?

– Syksyyn mennessä hallitusohjelma-asioiden lisäksi linjataan myös rakennerahastojen ja maaseuturahoitukseen liittyviä asioita. Hallitukseen vaikuttaminen on meidän kannalta todella tärkeää.

– Me tarvitsemme yhteistyötä sen vuoksi, että me hioisimme omat näkemyksemme niin yhteneväiseksi, että kukaan ei pääse niistä kritisoimaan. Kun pääministeri oli alueelta, alueen tuntemus oli syvällistä. Nyt alueen asioita pitää olla viemässä useita eri ihmisiä useissa eri puolueissa. Kun puhujia on useita, viestin pitäisi olla yhteneväinen.

Miten yhteistyö on toiminut?

– Alueen kansanedustajat valitsevat vuosittain puheenjohtajan, jonka aktiivisuus vaikuttaa hyvin paljon. Jos asiaa katsotaan kollektiivisesti, niin vaihtelevasti. Jos kansanedustajalla on valiokuntavastuita tai muita toimia eduskunnassa, niin yksittäisten kansanedustajien kanssa yhteistyö toimii erinomaisesti.

– Osalla kansanedustajista on kunnallisia luottamustoimia, osa kansanedustajista istuu Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksessa, mutta meillä on tälläkin hetkellä kansanedustajia, joita en kahdeksan vuoden aikana ole nähnyt yhteisissä tapaamisissa.

Milloin tapaatte kansanedustajia?

– Pohjois-Suomen neuvottelukunnan kokoukseen Helsinkiin 24. huhtikuuta on kutsuttu Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan kansanedustajia. 29. huhtikuuta uudet kansanedustajat ja kunnanjohtajat keskustelevat Oulussa.

Miltä tilanne näyttää, toimitusjohtaja Jari Tuovinen Oulun kauppakamarista?

– Sellainen pieni jännitys on päällä siitä, millainen hallitusohjelma näin tasaisella vaalituloskärjellä saadaan aikaiseksi. Meidän kannalta keskeisiä teemoja ovat osaaminen eli Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun rahoituksen turvaaminen, liikenneasioissa kaksoisraide tuntuu monelle meidän alueen valitulle kansanedustajalle olevan tärkeä sekä kolmantena se, että ilmastonmuutokselle täytyy oikeasti tehdä jotakin.

Miten yhteistyötä tehdään?

– Me olemme käyneet kerran vuodessa eduskuntatalolla keskustelemassa yleensä jostakin ajankohtaisesta teemasta. Esimerkiksi viime aikoina työvoiman saatavuudesta ja koulutukseen liittyvistä asioista. Toisen kerran tapaamme täällä alueella. Kun kansanedustajat käyttävät aikaa osallistuessaan kunnallispolitiikkaan tai maakunnan toimintoihin, olemme käyneet niissä yhteyksissä keskustelemassa alueellisista asioista.

– Toivon alueemme äänikuningattaren Hanna Sarkkisen (vas.) tapaan, että taustasta riippumatta pohjoisen kansanedustajat tekisivät paljon yhteistyötä meille tärkeiden asioiden edistämiseksi. Meidän kannalta on tärkeää Pohjois-Suomen kuuluminen 18 kansanedustajan kautta.

Miten tärkeitä yhteistyökumppaneita kansanedustajat ovat, Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala?

– Kansanedustajat ovat yksi tärkeimmistä yhteistyökumppaneista. Käymme säännöllisesti läpi kansanedustajien kanssa kaupungin kärkihankkeita ja niiden rahoitus- ja kehitystarpeita. Esittelimme muun muassa kansanedustajaehdokkaille ennen vaaleja Oulun seudun hallitusohjelmatavoitteet ja niiden mukaiset kärkihankkeet.

– Kansanedustajat ovat merkittäviä valtakunnallisia vaikuttajia, joten on selvä, että kaupungin tulee käydä aktiivista ja säännöllistä vuorovaikutusta heidän kanssa. Varsinkin hallitusvastuussa olevat puolueet ja kansanedustajat ovat erityisen tärkeitä kumppaneita.

– Monet kärkihankkeet saavat osan rahoituksesta valtiolta kaupungin rahoituksen lisäksi. Kansanedustajat vaikuttavat eduskunnan ja valtioneuvoston lisäksi monissa muissa tärkeissä organisaatioissa ja toimielimissä, joten heidän vaikutusvalta on merkittävä.

Miten Oulu yhteistyötä toteuttaa?

– Tapaamme kansanedustajia monissa yhteyksissä ja tilaisuuksissa Helsingissä. Varaamme myös omia tapaamisia keskusteluja varten. Kaupungin luottamushenkilöillä ja henkilökunnalla on hyvät verkostot ja henkilökohtaiset suhteet kansanedustajien keskuudessa, joten kaupunki tavoittaa kansanedustajat erittäin hyvin.

– Lisäksi kaupunki järjestää säännöllisesti kansanedustajien tapaamisia myös Oulussa. Ministerit vierailevat usein kaupungissa tutustuen kohteisiimme ja kehittämishankkeisiimme.

– Myös puolueet pitävät Oulussa puoluekokouksia, missä yhteydessä kaupunki järjestää tapaamisia ajankohtaisista asioista.