Kansanedustajan työ on ylittänyt Jenni Pitkon odotukset – "Meillä on loistava hallitusohjelma"

Vihreiden oululainen kansanedustaja Jenni Pitko hyrisee tyytyväisyyttään ensimmäisten kansanedustajakuukausien jälkeen.

– Tosi hyvältä on tuntunut, ihan hullun mielenkiintoiselta vaikuttaa! Toki varsinaiseen työhön ei ole vielä päässyt, kun ei ole annettu hallituksen esityksiä eikä niistä ole päässyt vielä mitään lausumaan valiokunnissa.

– Kaiken kaikkiaan on ylittänyt odotukset, kuinka mielenkiintoista tämä työ voi olla. Kansanedustajana on mahtavaa, kuinka ison tietomäärän lähteillä on. Siitä olen nauttinut ihan täysin rinnoin, että olen saanut perehtyä asioihin tosi syvällisesti.

Uudella kansanedustajalla on paljon omaksuttavaa, jotta voi tehdä viisaita päätöksiä.

Pitkon mukaan se täytyy ymmärtää, että ihan kaikkeen ei voi perehtyä. Kun valiokuntatyöt on jaettu ja tietää omat vastuualueensa, niistä on voinut aloittaa perehtymistyön.

Pitko on esimerkiksi maa- ja metsätalousvaliokunnassa.

– En ole ollut maatalouden kanssa oikein tekemisissä. Kun on päässyt tutustumaan alaan, perehtymään tutkimuksiin ja tapaamaan alan ihmisiä, on ollut hauskaa innostua ihan jostakin muusta kuin mistä on aikaisemmin tiennyt.

Pitko odottaa innoissaan syksyä ja esimerkiksi budjettikäsittelyä.

– Meillä on loistava hallitusohjelma. Tuntuu antoisalta olla antamassa omaa panostaan siihen, että hallitusohjelmaa pystytään toteuttamaan mahdollisimman hyvin.

Hänen mukaansa hallitusohjelmassa on hyviä asioita paljon enemmän kuin hän oli odottanut etukäteen. Hän toteaa, että ohjelman kokonaisuus on voimakkaasti positiivinen, mutta budjettirutistuksesta tulee varmasti työlästä.

Kansanedustajan ja kaupunginvaltuutetun toimet voi yhdistää

Eduskunnassa on omia tapoja ja pitkiä perinteitä. Pitkon mielestä eduskunnan käytävillä ja kuppiloissa on miellyttävää olla ja liikkua.

– Olen yllättynyt siitä, kuinka ystävällisiä ihmiset siellä ovat. Siellä on käytösnormeja, esimerkiksi tervehditään aina vastaantulijaa. Olen kyllä nauttinut sellaisesta ilmapiiristä, jossa tervehditään, katsotaan silmiin, ollaan kohteliaita ja jäädään juttelemaan.

Ainostaan tiukat pukeutumiseen liittyvät käytännöt ovat olleet asia, jota on pitänyt hieman ihmetellä.

– En ole siihen oikein tottunut, mutta sopeudun siihenkin.

Pitko ajattelee, että kansanedustajan ja kaupunginvaltuutetun toimet on mahdollista ajankäytöllisesti yhdistää. Junalla Oulun ja Helsingin väliä kulkiessa voi samalla tehdä töitä. Hänen mukaansa pitää pysyä perillä asioista molemmilla suunnilla.

– En arvosta sitä, että tullaan kokoukseen vain painamaan nappia tai keräämään ääniä. Minulle kaupungin asioiden ajaminen on iso intohimo.

Pitkon mielestä on kaupungin etu, että kansanedustajia on tiiviisti mukana työskentelyssä.

– Kaupunki antaa paljon lausuntoja lakihankkeisiin ja kansanedustaja on linkki siinä välissä, siitä on kaupungille edunvalvonnallista hyötyä.

Pitko pitää kesällä kolme viikkoa lomaa, jolloin ei lue sähköpostiaan.

– Tiukan kevään jälkeen tarvitsee lepoa, mutta aion käyttää elokuussa aikaa asioihin perehtymiseen, kun ei ole vielä istuntoja.