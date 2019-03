Kansainvälistä ilmastolakkopäivää vietetään perjantaina myös Oulussa – tapahtumia luvassa Rotuaarilla, torilla ja kaupungintalolla

Kansainvälinen ilmastolakkopäivä näkyy Rotuaarilla, kaupungintalolla ja torilla. Päivän taustalla on School Strike for Climate -liike ruotsalaisen koululaisen Greta Thunbergin innoittamana.

Kansainvälisen ilmastolakkopäivän tavoitteena on kannustaa nuoria ympäri maailman kokoontumaan kertoakseen huolensa ilmaston lämpenemisestä ja ilmastonmuutoksen torjumisen tärkeydestä. Innoittajana perjantaisin tapahtuville mielenilmauksille on ollut 16-vuotias ruotsalainen Greta Thunberg, joka on ruotsalaisen Aftonbladetin mukaan ehdolla Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi.

Kalle Hellström päivän tapahtumia Oulussa organisoivasta Korvaamaton-ilmastovaalikampanjasta ei osaa arvioida paljonko osallistujia on tulossa mielenosoituksiin. Hellströmin tietojen mukaan joissakin kouluissa on annettu oikeus mielenosoitukseen osallistumiseen vanhempien antamalla luvalla.

– Pientä aktiivisuutta on nähtävissä, mutta oman tuntumani mukaan Suomessa on vähän varovainen linja verrattuna muihin Euroopan maihin, esimerkiksi Belgiaan, jossa mielenosoituksiin on osallistunut tuhansia nuoria. Nuorilla tuntuu olevan paljon ilmastoahdistusta, kun tietoa ilmastovaikutuksista on älypuhelinaikakaudella paljon, Hellström kertoo.

Oulussa on järjestetty Greta Thunbergin tukimielenosoituksia marraskuun alusta lähtien. Oulussa perjantaina järjestettävistä suurimpaan, Rotuaarin Global climate strike -tapahtumaan on ilmoittautunut tällä hetkellä Facebookissa reilut 60 osallistujaa.

Hellström kertoo Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion opiskelijoiden järjestävän perjantaina mielenosoitusta Oulun kaupungintalolle. Lukion vastaava rehtori Riitta-Mari Punkki-Heikkinen vahvistaa tiedon ja kertoo tapahtumaa järjestävien opiskelijoiden kuuluvan koulun kestävän kehityksen tiimiin.

Millaisia seuraamuksia ilmastolakkopäivän mielenosoituksiin koulupäivän aikana osallistuville opiskelijoille on luvassa?

– Jos opiskelijat ovat poissa tunneilta, niin heille tulee normaali poissaolomerkintä, joka oppilaan tai tämän vanhempien tulee selvittää. Lähtökohta on, että kyseessä on normaali työpäivä, Punkki-Heikkinen kertoo.

Perjantain ilmastolakkopäivän ohella ilmastoasiat ovat tapetilla myös lauantaina 16. maaliskuuta, kun Raksilan ulkojäällä pelataan pipolätkää ilmastotyön puolesta osana valtakunnallista Pelastetaan pipolätkä -kampanjaa.