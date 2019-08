Oulun Musiikkivideofestivaalit kertoo, että Kansanpumpeliäänestys on avattu yleisölle. Kotimaisten musiikkivideoiden joukosta parasta voi äänestää lauantaihin 24. elokuuta kello 14 saakka. Kansanpumpelin voittaja julkaistaan sunnuntaina 25. elokuuta.

Kisassa on mukana yhteensä 323 kotimaista musiikkivideota.

Kotimaisen musiikkivideokilpailun voittajat palkitaan kotimaisen musiikkivideokilpailun palkintojenjakogaalassa Pumpeligaalassa, joka järjestetään Hotelli Lasaretissa lauantaina 24. elokuuta.

Muut palkinnot jakavat tuomaristo, johon kuuluvat käsikirjoittaja Anna Brotkin, virolainen ohjaaja Anna-Lisa Himma sekä sarjakuvataiteilija Ville Pirinen.

Oulun Musiikkivideofestivaalit järjestetään 22.–25. elokuuta osana Oulun juhlaviikkoja. Lipunmyynti festivaaleille ja Pumpeligaalaan alkaa perjantaina 2. elokuuta.

Kansanpumpeliäänestys löytyy netistä.

Kaikki äänestäneet ovat mukana seitsemän Soundin vuosikerran ja OMVF-tuotteiden arvonnassa.

Viime vuonna Kansanpumpelin sai Anna Äärelä Sunrise Avenuen I Help You Hate Me -videosta. Tuolloin äänestyksessä annettiin yli 2000 ääntä.