Kamu-koira Limingasta on innoissaan pienpetojahdissa – "Kailottaa tohkeissaan kuin hirvihaukussa"

Liminkalainen Kirsi Järvelin lähetti kuvan Kamu-koirastaan ja syksyn pienpetosaaliista.

Walesinspringerspanieli Kamu on kulkenut pienestä pitäen loukkupyynnissä Järvelinin metsästävän miehen mukana.

Koira kertoo suureen ääneen, missä loukussa on saalista.

– Se kailottaa tohkeissaan, varsinainen hirvihaukku on silloin menossa, Järvelin naurahtaa.

Kamun kanssa pyydetään pienpetoja muun muassa Hirvinevan alueelta.

Loukkupyynnillä metsästettävä minkki on paha tuholainen Suomen luonnossa. Se tuhoaa muiden eläinten, kuten maapesijöiden, vesilintujen ja kahlaajien pesiä.

Järvelin kertoo myös esimerkin, kuinka yksi minkki oli tehnyt yhden yön aikana usean tuhannen euron edestä tuhoa Kukka- ja eläinpuisto Escurialissa pari vuotta sitten.

Minkkejä on myös Oulun kaupungin alueella, niitä pyydetään vielä lokakuun ajan Hupisaarten alueelta. Oulun kaupunki on tilannut Oulun Seudun pienpetopyytäjät ry:ltä minkkien loukkupyynnin.



Minkkejä ja muita pienpetoja on pyydetty loukuilla myös Äimärautiolla, Kuusisaaressa ja Hietasaaressa.



Pyynnissä käytetään loukkuja, joihin eläin jää kiinni, jonka jälkeen se lopetetaan.