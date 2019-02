Kamu kasvoi vuodessa Oulun suurimmaksi yksityiseksi eläinlääkäriasemaksi

Eläinlääkäriasema Kamusta kasvoi vuodessa Oulun suurin yksityinen eläinlääkäriasema. Toiminta aloitettiin vuosi sitten Kansankadulla neljän eläinlääkärin voimin eläinlääkäri Kaisa Wickströmin ja toimitusjohtaja Johanna Lantto-Salovaaran rakentamana.



Yksivuotispäiväänsä viettävä Kamu työllistää 25 ammattilaista: 11 pieneläinsairauksien hoitoon perehtynyttä eläinlääkäriä ja 13 hoitohenkilökunnan osaajaa sekä Kamun hallinnosta vastaavan toimitusjohtajan.



Kamu järjestää yleisöluennon koiranomistajille koiran käyttäytymisestä ja koulutuksesta lauantaina 9. helmikuuta kello 12 – 15 Teatteri Riossa. Yleisöluentoon on 5 euron osallistumismaksu ja ilmoittautumalla voi varata paikan. Tapahtuman tuotto lahjoitetaan Oulun alueen löytöeläimistä huolehtivalle Oulun Vierashuoneelle.



Luennoitsijaksi saapuu pitkän linjan koira-ammattilainen Jari Keinänen. Luennon aiheina käsitellään koiran positiivista vahvistamista kouluttamisen keinona. Keinäsellä on yli 30 vuoden kokemus koirien kouluttamisesta, hän on toiminut muun muassa Kennelliiton luonnetestituomarina.