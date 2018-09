Kalevan toimitusjohtaja Juha Laakkonen nimitettiin Tshekin kunniakonsuliksi

Kalevan toimitusjohtaja Juha Laakkonen on nimitetty Tshekin tasavallan kunniakonsuliksi.

Kunniakonsulin tehtävänä on auttaa tsekkiläisiä yrityksiä saamaan jalansijaa pohjoisessa Suomessa ja pyrkiä avaamaan täkäläisille yrityksille ovia Tshekkeihin.

Laakkosen nimitystilaisuudessa Oulussa oli läsnä muun muassa Tshekin Suomen-suurlähettiläs Ivan Jukl.

– Tämä laajentaa omaa näkemystäni yhteiskuntaa kohtaan. Diplomatia on yksi keino luoda henkilösuhteita yritysten ja ihmisten välille. Samalla saan oppia lisää eri kulttuurista, mikä avartaa maailmankatsomustani, Laakkonen kuvailee.

Ensimmäinen Laakkosen luotsaama tsekkiläisdelegaatio saapuu Ouluun lokakuussa. Silloin kaupunkiin lentää puolenkymmentä tshekkiläisyritystä tutustumaan Tulevaisuuden sairaala –hankkeeseen.

Kunniakonsuli toimii myös tukena Oulussa asuville tshekkiläisille.

Laakkosen tietojen mukaan kaupungissa asuu parikymmentä tshekkiläistä opiskelijaa, joita hän tarvittaessa avustaa esimerkiksi maahantuloasiakirjojen järjestämisessä.

Tshekki on 49-vuotiaalle Laakkoselle entuudestaan tuttu maa. Hän on matkustellut siellä toistuvasti esimerkiksi silloin, kun hän aiemmin toimi rovaniemeläisen leikkivälinevalmistaja Lappset Groupin toimitusjohtajana. Lisäksi hänellä on sieltä useita urheilun kautta syntyneitä ystävyyssuhteita.

Kalevan entinen toimitusjohtaja Martti Ursin toimi Tshekin kunniakonsulina vuosina 1996–2008. Maanantaina mediatalon toimitiloihin Solistinkadulle avattiin maan kunniakonsulaatti.

– On luonnollinen jatkumo, että Kalevan talossa toimii jälleen konsulaatti. Se on osaltaan osoitus arvostuksesta meidän toimintaamme kohtaan, Laakkonen sanoo.