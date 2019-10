Kalevan printtilehden tilaajat saavat käyttöönsä myös lehden digitaalisen sisällön – muutos astuu voimaan heti

Paperisen Kalevan tilaajat saavat käyttöönsä myös kaiken Kalevan tuottaman digitaalisen sisällön. Muutos astuu voimaan heti, Kalevan kuluttajapalvelujen asiakkuusjohtaja Petri Karjalainen kertoo.

– Jatkossa Kalevalla on kaksi sisältötuotetta. Toinen on printtilehti yhdistettynä digitaaliseen materiaaliin, toinen on pelkkä digitaalinen sisältö.

Digitaaliseen sisältöön kuuluvat näköislehti, mobiilisovellukset ja kaikki kaleva.fi:n tähtijutut.

Muutoksen myötä esimerkiksi maaseudulla asuvat printtilehden tilaajat, joille lehti kannettaan vasta iltapäivällä, pääsevät lukemaan Kalevaa sähköisessä muodossa heti aamulla.

Digitaalista aineistoa voi lukea mobiililaitteiden, kuten kännyköiden ja tablettien sekä tietokoneen ruuduilta.

Asiakkaat ovat Karjalaisen mukaan toivoneet digitaalisen sisällön yhdistämistä paperilehden tilaukseen.

Digitaalisen sisällön liittämisellä printtitilaukseen ei ole suoraa hintavaikutusta. Sen sijaan kustannuspaineita aiheuttaa jakelun kallistuminen.

Sen sijaan pelkkään digitilaukseen ei kuulu jatkossakaan printtilehti.

Karjalaisen mukaan digitilaus on hinnoiteltu edullisemmaksi, jolloin hinta ei kata printtilehden jakelukustannuksia.