Kalevan lukijat: Ouluun mahtuu lisää korkeita rakennuksia, mutta Torinranta ja kirkon ympäristö tulisi jättää rauhaan – jo toteutuneelle korkealle rakentamiselle risuja

Korkeiden rakennusten lisääminen Oulun katukuvaan jakaa voimakkaasti Kalevan lukijoiden mielipiteitä. Kalevassa sunnuntaina julkaistu juttu siitä, pitäisikö Oulun korkeaa rakentamista lisätä keräsi vuorokaudessa yli 150 kommenttia.

Oulussa jo toteutunut korkea rakentaminen ei herättänyt kommentoijissa ilahtuneita ajatuksia. Moni kirjoitti, etteivät nykyiset korkeat talot miellytä ulkonäöltään.

"Kyllä Oulun kokoiseen kaupunkiin riittäisi, jos kaikki rakennukset keskustassa olisivat edes esim. 5-6 kerroksisia, mutta nyt siitä tulee sellainen, että 1-3 kerroksisten seassa on muutama 15-kerroksinen torni. Erittäin sekava ja epämiellyttävä kaupunkimaisema.", nimimerkki Tehkää umpikortteleita kirjoittaa.

"Oulu ei tarvitse korkeaa rakentamista. Jo toteutuneet korkeimmat asuinrakennukset ovat poikkeuksellisen rumia, jopa suoraan sanottuna halpiksen näköisiä. Voisi sanoa noiden ”tölkkien” ja ”pleksikansioiden” jopa halveksivan asukkaita ulkonäöllään.", kirjoittaa nimimerkki Jokivartinen.

"Aseman seutu (Rautatientienkatu) on muuttunut ja muuttumassa ihan kamalan

näköiseksi, johtuen noista tornitaloista radan reunalla.", toteaa nimimerkki Vanha mies.

Kaupunki tarvitsee lisää korkeutta

Korkea rakentaminen löysi myös runsaasti puolustajia.

"Kaupungin pitää näyttää kaupungilta ja maaseutu maaseudulta. Ihminen voi vielä valita asuinpaikkansa. Stadi ja Lande.", kirjoittaa Purnunnokan ukko.

"Ehdottomasti korkeaa rakentamista lisää keskustaan ja Raksilaan. Kaupunkirakennetta on tiivistettävä ja elävoitettävä. Ympäristön ja kustannusten vuoksi korven raivaaminen Oulun reunamita uusiksi alueiksi ei ole järkevää, sitä tulisi tehdä hyvin maltillisesti ja suhteessa vähän.", toteaa nimimerkki EräVeikko.

"Kannatan nykyistä korkempia rakennuksia. Mutta vain jos ne ovat hyvää arkkitehtuuria. Ja koska nykyisin Suomessa ei ole hyvää arkkitehtuuria niin on parempi jättää niiden suunnittelu tulevaisuuden paremmille rakennuttaja- ja arkkitehtisukupolville jotka ovat päässeet eroon nykyisestä meijerilaatikkorakentamisesta.", kirjoittaa nimimerkki Arkkitirehtööri.

"Ei välttämättä "tarvita", mutta asemakaavalla ei pitäisi rajoittaa korkeutta tarpeettomasti. Oulun pitäisi olla kaupunki ja myös näyttää kaupungilta ja 3-kerroksiset talot eivät vielä kaupungilta näytä. Keskustan pitäisi olla vähimmillään 5-kerroksista, ydinkeskustan 8-kerroksista. Tätä matalammat talot pitää purkaa, korottaa tai siirtää pois.

Oulun pitäisikin laatia ohjelma suojeltavien rakennusten siirtämiseksi. Kyllä se onnistuu, ottakaa oppia Kiirunasta. On paljon parempi, että vanhat talot muodostavat oman kokonaisuutensa siihen sopivassa paikassa kuin että niitä on pirstottu sinne tänne orvoiksi keskelle kaupunkia, kunnon kaupunkitalojen varjoon. Toinen vaihtoehto on tunkata ne ylös ja rakentaa alle muutama kerros. Tai sitten jätetään ne uuden rakennuksen sisälle ihailtaviksi eli rakennetaan päälle uudisrakennus. Suojaapahan sitä myös säältä - kuitenkin sen katto vuotaa ja nurkat vetää.", toteaa Pro Urbana.

Ei torneja Torinrantaan

Osa hyväksyisi korkean rakentamisen, mutta pienin rajoituksin. Eritoten Torinrantaan korkea rakentaminen ei kommentoijien mielestä sovi.

"Kyllä tarvitaan, piste. Mutta hyvällä maulla, eli torinranta ja kirkon ympäristö on hyvä jättää historiallisina alueina rauhaan korkealta rakentamiselta. Aseman ja Heinäpään suuntaan korkeutta, se on oikea tie.", toteaa Korkeakoulutettu.

"Korkeita taloja voisi tulla muualle, mutta EI torinrantaan. Kauempaa torille laskeva korkeus toisi mereltä katsottuna kaupunkia paremmin esille sekä myös torilta merelle näkymä säilyisi edes jotenkuten merellisenä. Tornihotelli pikkukaupungin torin rannalla tuntuu kyllä vahvasti liioitellulta.", perustelee Rentukka.

Osa kommentoijista nosti esiin Oulun kaupungin korttelirakenteen tiivistämisen vaihtoehtona korkealle rakentamiselle. Myös vanhojen rakennusten suojelun tärkeydestä muistutettiin.

"Olenko ainoa, jonka mielestä on erikoista, että koko ajan vauhkotaan vain korkea vastaan matala aiheesta, mutta ei puhuta tässä yhteydessä korttelirakenteen tiivistämisestä. Matalallakin korttelirakenteella päästään samoihin tehokkuuksiin, kuin korkealla rakentamisella, joka vaatii tilaa ympärilleen. Mielestäni tässä olisi vaihtoehto, jolla päästäisiin tavoitteeseen asukasmäärästä, mutta kenties hieman viihtyisämmin. Vai eikö tämä vain ole edes vaihtoehto. Näyttää ainakin toimivan tuolla maailmalla - kannattaa muuten käydä katsomassa", toteaa Tiivistäjä.