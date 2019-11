Kalevan lukijat ehdottivat Oulun yliopistolle uutta kampusta muun muassa Raksilaan, Linnanmaalle sekä Ylikiiminkiin – "Linnanmaan kampuksen siirto kokonaisena on pelkkää ajatusleikkiä"

On melko kumma juttu näiden julkishallinnon tilojen vuokrat. Ensin tilat on omistanut oppilaitos, tai jokin muu samankaltainen systeemi. (Vaikkapa Poliisi/senaatti) Sitten on perustettu kiinteistöosasto, joka on saanut kiinteistöt ilmaiseksi. Sitten tämä kiinteistöhallinto alkaa elämään omaa elämäänsä ja nostelee vuokria aivan kuin itse tahtoo. Tamä sama homma toistuu kaikissa julkishallinnon toiminnoissa. Mitä jos palautettas tilat takaisin alkuperäiselle omistajalle, tässä tapauksessa yliopistolle. Yllensä vapailta markkinoilta saa halvemmalla tiloja, kuin mitä nämä kiinteistöosastot perii vuokria omilta toimijoilta.