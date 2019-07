Kalevan lukijat äänestivät Cafe Bisketin selvällä äänienemmistöllä Oulun parhaaksi kahvilaksi – "En olisi arvannut, että tästä lopettamisesta tulee näin suuri juttu"

Kysyimme viime viikolla Kalevan lukijoilta, mikä on Oulun paras kahvila. Ääniä kertyi muutamassa päivässä yli 5000 kappaletta, joista päälle 3600 annettiin vuorokauden sisällä äänestyksen aukeamisesta.

Kahvilaäänestyksen voittajaksi nousi selkeällä äänten enemmistöllä (yli 1600 ääntä) Cafe Bisketti. Pitkään Rotuaarilla Kirkkokadulla toiminut Bisketti sai äänestäjien perusteluissa kiitosta sijainnista, vanhasta talosta ja muun muassa gluteenittomien tuotteiden tarjonnasta.

Biskettiä pyörittävän Cafe Meriläinen Oy:n hallituksen puheenjohtaja Seppo Meriläinen ei ole yllättynyt äänestystuloksesta. Tämähän on meille tuttu juttu, Meriläinen nauraa ja muistelee oululaisten valinneen kahvilan useina vuosina City-lehden äänestyksessä kaupungin parhaaksi.

– Ehkä se on iso valikoima ja tietenkin tila omanlaisessa vanhassa talossa, jolla on historiaa ja korkeat huoneet. Mekin ajattelimme kahvilaa perustaessa, että paikalle tulee komea keskieurooppalaistyylinen kahvila ja kai ne asiakkaatkin ovat samaa mieltä, Meriläinen miettii syitä voitolle.

Kaksi viikkoa sitten toimintansa lopettamisesta kertonut Cafe Bisketti on ollut Meriläisen leipomon omistuksessa vuodesta 1990 lähtien. Bisketin juuret juontavat pidemmälle, sillä samanniminen kahvila toimi jo aiemmin osoitteessa Kirkkokatu 10.

Yrittäjälle äänestysvoitto on suuri kunnia ja Meriläinen uskoo, että kahvilan lopetuspäätös on vaikuttanut äänestystulokseen. Huonosta uutisesta on seurannut hyvääkin, sillä lopetuskohu on näkynyt myynnin nousuna. Ironista kyllä, Meriläinen tuumaa.

– En olisi arvannut, että tästä lopettamisesta tulee näin suuri juttu. Jonkin verran hämmästynyt on, että tällainen pieni yritys on näin merkittävä.

Kahvilaäänestyksen seuraaville sijoille sijoittuivat Cafe Rooster ("upea miljöö, kotoisa tunnelma"), vasta alle kahden vuoden ajan toiminut Kahvila Tuokio ("sympaattinen kahvila, huikea vegaaninen valikoima"), Robert's Coffee ("aina hyvää palvelua") sekä Koivurannan kahvila ("kaiken kruunaa joki ja hieno maisema").