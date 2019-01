Kalevan lukija kertoi huonosta palvelusta Oulun pääkirjastossa – Kysyimme, eikö asiakasta haluta tai ehditä enää auttaa

Olen samasta syystä kuin jutun henkilö joutunut muutaman kerran pyytämään apua, ja aina olen saanut ystävällisesti apua. Minusta on jopa tuntunut että virkailijasta on mukavaa päästä välillä jaloittelemaan. Käytän paljon kirjastoa, useissa kirjastoissa käyn ja aina palvelu on ollut kiitettävää. Kiitos siitä.