Kalevan kysely: Valtaosa ei halua nostaa Oulun veroprosenttia

Kalevan kyselyyn vastanneiden mukaan Oulussa ei pitäisi nostaa veroprosenttia. 72 prosenttia vastaajista sanoi, että veroprosentin ei pitäisi nousta. 28 prosenttia sen sijaan kannatti veroprosentin nostoa.

Oulun veroprosentti on nyt 20. Sitä on ollut painetta nostaa kaupunkin korkeiden menojen vuoksi.

Ei-vastausta perusteltiin muun muassa näin:



"Leikatkaa turhuuksia. Sykkeleitä ja muita älyttömyyksiä. Tai se Helsingissä toimiva Oulun mainostaja."



"Oikein kohdennettuna rahat riittävät. Vähennetään politiikan tekoon menevää rahaa ja lopetetaan pikkupäälliköiden "asiakaslounaat" oman henkilökunnan kanssa ja muut tavaksi tulleet väärinkäytöt."



"Kaikki turhaketyypit ja ihmejohtajat pois kaupungin palkkalistoilta ja tilalle asiansa osaavia henkilöitä."



"Hyvät veronmaksajat muuttavat pois. Jo nyt Oululla on korkein veroprosentti Suomen suurimpien kaupunkien joukossa. Olisiko syytä tarkastella kaupungin henkilöstöä, johtajia ja johtajia isoine palkkioineen. Missä on kaupunginjohtaja Laajalan valintansa jälkeen lupaama YT? Kuntaliitosten jälkeinen karanteeni on jo mennyttä. Karsitaan kuluja ensin.

Jos rahat eivät riitä, on tapana karsia kuluja. Taatusti löytyy hyvin paljon turhia menoja."



"Ensisijaisesti pitäisi politikkojen kyetä pääsemään sopimukseen kulujen säästöistä, uutisista saa sen käsityksen, ettei ns. entisten kuntien valtuuston ( ja kh:n) jäsenet kykene näkemään yhteistä Oulua, vaan ajavat asuinalueensa etuja, veroprosentin nostaminen voi vaikuttaa, ettei Ouluun haluta enää muuttaa. Ei veroprosentin nostamisella saada kaupunginvaltuuston ja -hallituksen tyhmien päätösten perumista. Verorahoja työnnetään ihan vääriin paikkooihin, ja nyt vaaditaan vielä veroprosentin nostoa, jotta hillitön meno voisi jatkua."



Kyllä-vastusta perusteltiin muun muassa näin:



"Ei palveluita voi parantaa hyväksyttävälle tasolle pelkästään kuluja leikkaamalla ja yksityistämällä. Kunnolliset resurssit mm. terveydenhoitoon, päivähoitoon, opetukseen, joukkolikenteeseen ja teiden ylläpitämiseen tulevat yhteisistä verovaroista, ei tyhjästä."



"Pittää se olla varaa tarjota kunnon palvelut kuntalaisille. Ei passaa niitä velkarahhoin rahotella kaupungin menot ovat selvästi suuremmat kuin tulot."



"Veroilla kustannetaan julkiset palvelut, senhän päättäjienkin tulisi tajuta. Ja kun taloustilanne paranee, niin veroprosenttia voi laskea."

"Julkiset palvelut, erityisesti terveydenhuolto- ja mielenterveyspalvelut on turvattava!"

"Velaksi ei vaan pysty elämään kovin kauaa. Kulut kuriin myös!"

Vastaajia kyselyssä oli yhteensä 402.