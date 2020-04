Kalevan koiranpentulive – katso, mitä pörröisille pennuille kuuluu tiistaiaamuna

Kaleva välittää videon avulla tunnelmia kempeleläisen bichon frisé -pentueen aamutouhuista.



Katso videolta, millaista on pentujen elämä tiistaiaamuna:

Kasvattaja Tiina Räisäsen Sakke-bichonin pennut ovat viiden viikon ikäisiä. Kaikki pennut on varattu jo ennen niiden syntymistä.



Pentueessa on kaksi urosta ja kaksi narttua.

Näyttelyssä menestyneen Sakke-emon virallinen kennelnimi on Wyomaers Fox In The Box.

Uusia live-videoita Saken pentueesta nähdään Kalevan verkkosivuilla säännöllisesti.

