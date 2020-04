Kalevan koiranpentulive – katso, mikä oli palleroiden meininki torstaiaamuna

Kaleva välittää seuraavien videon avulla tunnelmia kempeleläisen bichon frisé -pentueen touhuista.

Kasvattaja Tiina Räisäsen Sakke-bichonin pennut ovat nyt kahden viikon ikäisiä. Kaikki pennut on varattu jo ennen niiden syntymistä

Räisäsen mukaan kaikki on mennyt hienosti, pennut ovat pullevia ja elinvoimaisia. Pentueessa on kaksi urosta ja kaksi narttua. Pentujen silmät ovat alkaneet avautua.

Näyttelyssä menestyneen Sakke-emon virallinen kennelnimi on Wyomaers Fox In The Box.

