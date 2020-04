Kalevan kevätseuranta: Tiistain vastainen lämmin yö vauhditti muuttoa – moni oululainen havahtui joutsenten ääniin

Tiistaiaamuna moni oululainen havahtui joutsenten ääniin.

Lämmin yö oli saanut muuttohaluisimmat linnut liikkeelle ja pikkuparvia suuntasi pohjoiseen. Pari merimetsoakin osui silmiin, kun hetken päivysti pihalla taivasta tuijottamassa.

Vaikka viikonloppu oli kolea, BirdLife Suomen Tiira-havaintopalvelu kertoo kevätmuuton edenneen päivittäin.

Ristisorsia on nähty monin paikoin. Myös ensimmäisiä jouhisorsia ja haapanoita on havaittu. Laulujoutsenia on koolla Pyhäjoella ja Limingassa yli tuhannen linnun kerääntyminä.

Oulujokisuistoon Rommakonselälle oli saapunut lauantaina varhainen meriharakka.

Varpuslintujen muutto on edelleen alkutekijöissään, mutta lähipäiviksi ennustettujen lämpimien päivien myötä västäräkit, rautiaiset ja punarinnat saattavat yleistyä.

Pulmusten runsas esiintyminen on jatkunut, sunnuntaina Oulaisten Pokelanmäellä laskettiin rypsipellossa ruokaillut 5000 pulmusen suurparvi.