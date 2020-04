Kevät on siinä vaiheessa, että voi alkaa odottaa kuulevansa ensimmäisiä sepelkyyhkyn soidinhuhuiluja. Niitä on voinut viimeisten parin vuosikymmenen aikana kuulla yhä useammin myös kaupunkialueilla, sillä etelämpänä Euroopassa jo 1800-luvulla alkanut sepelkyyhkyn kaupungistuminen on pikkuhiljaa yleistynyt Suomessakin.

Puolenkymmentä vuotta sitten ilmestyneessä suomalaistutkimuksessa tarkasteltiin sepelkyyhkyn yleistymistä 20 suomalaiskaupungissa. Tutkimuksen mukaan vakituinen kaupunkipesintä alkoi ensimmäisenä Turussa 1990-luvun alussa.

Tutkimuksessa määriteltiin kaupungistumisen alkaneen siitä, kun vuosittaiset havainnot alkavat kaupunkimaiselta alueelta. Tällä mittarilla sepelkyyhky asettui Ouluun vuonna 2005, mutta yksittäisiä pesintöjä on voitu havaita tätä aikaisemminkin.

Oulu oli tutkituista kaupungeista pohjoisin sepelkyyhkyn vakituinen pesimäkaupunki. Satunnaisia kaupunkipesintöjä tunnetaan Rovaniemeä myöten.

Vuosina 1997–1999 tehdyssä Oulun kaupunkilintukartoituksessa todettiin lajin selvästi karttavan tiheimmin asutettuja alueita, mutta muutamalla asutusten väliin jäävällä metsäalueella se pesi kuitenkin harvakseltaan. Nyt pesintähavaintoja kertyisi Oulun lähiöistä varmasti enemmän.

Katso lukijoiden lähettämiä kuvia kevään etenemisestä.

Lähde mukaan tutkimaan kevään edistymistä. Kerromme valoisan vuodenajan merkeistä luonnossa. Tee havaintoja ja lähetä kuvia Kalevan verkkolomakkeella tai numeroon 13222.