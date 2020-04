Kalevan kevätseuranta: Oletko kuullut punatulkun laulua? Oulussa punatulkku pesii lähes koko kaupunkialueella

”Laulu on hiljaista ja katkonaista rupattelua, jossa pehmeät vihellykset ja kitisevät sekä kirahtelevat aiheet vuorottelevat.” Näin punatulkun laulua kuvataan Euroopan linnut -määritysoppaassa. Ilona Seveliuksen suomennos tavoittaa hyvin monipuolisen ääntelyn vivahteet.

Punatulkun laulua ei usein kuule, sillä se on vaimeaa eikä kanna kauas. Ja jos on kuullutkin, ei ehkä ole punatulkuksi tunnistanut, jos ei ole laulajaa nähnyt.

Rupattelua voi kuitenkin kuulla lähes missä tahansa metsäisellä alueella. Punatulkut pesivät kuusivaltaisissa metsissä, mutta pesimämetsikön ei tarvitse olla etäällä asutuksesta. Oulussakin punatulkku pesii miltei koko kaupunkialueella.

Lajin laulukausi on juuri nyt ja parasta vuorokaudenaikaa punatulkun laulun yhyttämiseen on varhainen aamu, kun taustamelua on vähän.

