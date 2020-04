THL on systemaattisesti vähentänyt testaamista. Maassa on kapasiteettia testata vähintään 2000 henkeä päivässä, johon pari viikkoa päästiinkin. Koko maassa testattiin toissa päivänä n. 500 henkeä ja eilen enää 350. Arvelisin tämän johtuvan siitä, että Uusimaa halutaan väkisin vapauttaa karanteenista. Sitä perustellaan laskevilla toteutuneilla tartuntamäärilla. No eihän niitä tartuntoja löydy, kun ei testata.

Nyt voi hallitus perustellusti lopettaa sulun. Tartuntojen, vakavien sairastumisten ja kuolemien määrä ei tuolla päätöksellä tule takuuvarmasti vähenemään. Pääsemme ottamaan kiinni rakasta naapuriamme Ruotsia, josta hallituksen lepsuilun myötä on tullut Merilappiin runsaasti tartuntoja.