Kalevan kevätseuranta: Ensimmäiset haarapääskyt saapuivat – lintuja nähty Muhoksella, Hailuodossa, Pyhäjoella ja Siikajoella

Varhain alkaneen kevätmuuton kalenteri on viileän huhtikuun myötä hivuttautunut kohti normaalimpaa aikataulua. Hanhia on Oulun eteläpuolisilla peltoalueilla edelleen runsaasti. Seurakseen ne ovat saaneet kurkia, joita on laskettu yli tuhannen linnun kerääntymiä.

Kahlaajien muutto on päässyt hyvään alkuun. Ensimmäiset mustapystökuirit ovat saapuneet Liminganlahdelle. Pohjois-Pohjanmaalla on havaittu myös muun muassa tyllejä, metsä- ja valkovikloja ja taivaanvuohia.

Monien odottamien pääskyjen joutuisimmat yksilöt ovat jo uskaltautuneet Perämeren rannikon paikoitellen talvisiin maisemiin. Haarapääskyjä on viime päivinä nähty Muhoksella, Hailuodossa, Pyhäjoella ja Siikajoella.

Hyönteissyöjien yleistymistä saadaan silti vielä tovi odotella, sillä sääennusteessa ei näy alkaneella viikolla merkkejä oleellisesti paremmasta muuttosäästä. Sunnuntaina on kuitenkin sääkartalla kymmenen asteen päivälämpötila ja kaakkoistuulta neljä metriä sekunnissa, mikä voi tietää vilkastuvaa muuttoa.

Havainnot on koottu BirdLife Suomen Tiira-havaintopalvelusta.

Lähde mukaan tutkimaan kevään edistymistä. Kerromme valoisan vuodenajan merkeistä luonnossa. Tee havaintoja ja lähetä kuvia Kalevan verkkolomakkeella tai numeroon 13222.