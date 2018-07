Kaleva seuraa: Oulu-Koillismaan palomiehet lähellä Ruotsin maastopaloaluetta – kohteessa odottaa monta vaaranpaikkaa

Varoituksia voimassa!

Hellevaroitus: Lähivuorokauden aikana on odotettavissa erittäin tukalaa hellettä maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä maan itäosassa sekä Kainuun ja Lapin maakunnissa. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä koko maassa.

Metsäpalovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosassa, Kainuun maakunnassa, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Kuusamon ja Taivalkosken kuntia sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Simo, Ranua, Posio, Kemi, Keminmaa, Tornio, Tervola, Kemijärvi, Muonio, Enontekiö ja Utsjoki.