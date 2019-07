Kaleva Media ja Hercules Esports yhteistyöhön – tavoitteena edistää Pohjois-Suomen e-urheilua

Kalevia Media ja oululainen Hercules Esports ovat yhdistäneet voimansa, luoden pohjan uudenlaiselle e-urheilutoiminnalle KameOn:lle.

KameOn:n tavoitteena on edistää pohjoisen e-urheilua, kasvattaa tietoisuutta sekä mahdollistaaa e-urheilun harrastaminen kaikille. Lisäksi tavoitteena on järjestää erilaisia koulutus-, valistus- ja peliturnaustapahtumia niin nuorille kuin vanhemmillekin. Tavoitteena on myös edistää nuorten koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia e-urheilun alalla.

Aluksi KameOn keskittyy pohjoisen alueelle, mutta tarkoituksena on laajentaa toimintaa myös muualle Suomeen.

KameOn tarjontaan kuuluu muun muassa pelipakettiauto, jonka avulla Herculeksen pelaajia ja pelitietokoneita voidaan kuljettaa.

Pelipakettiauton avulla kunnat ja kaupungit voivat helposti järjestää ohjattua pelitoimintaa lapsille ja nuorille. Lisäksi nuorille järjestetään kesä- ja syyslomaleirejä. KameOn myös on myös mukana erilaisissa tapahtumissa ja järjestää omia peliturnaustapahtumia.

– Kaleva Median tavoitteena on vahvistaa yhteistä Pohjoisen kasvutarinaa paikallisuuden maailmanvalloituksen hengessä. KameOn ja yhteistyö Herculeksen kanssa tukevat tätä tavoitettamme sekä vahvasti myös arvojamme – yhdessä saavuttamista, rohkeutta uudistua ja vastuullisuutta. Kilpaurheilu on mielenkiintoinen ja keskustelua herättävä aihe ja sillä tavoittaa uusia kohderyhmiä. Lähdimme enemmän kuin mielellään mukaan luomaan jotain uutta ja merkittävää yhdessä Herculeksen kanssa ydinalueellemme, toteaa Kaleva Median markkinointipäällikkö Tiina Koskela tiedotteessa.