Kalakauppa tulee Oulun torialueelle kauppahallin kiinni olosta huolimatta – Iissä toimiva Kalaliike H. Kuha avaa juhannuksen alla kalamyymälän Oulun kauppatorille

Oulun kaupungin toimet Kauppahallin remontin osalta eivät oikeuta tyyli- eikä muihinkaan mainetta korottaviin pisteisiin. Tapaus on vain yksi esimerkki siitä, miten kaupunki kykenee nyhräämään jopa pienten asioiden kanssa.

Niin sanottu Torihotelli on jo säälittävä tapaus. Kaupungin päättäjiltä ja virkamiehiltä puuttuu kokonaan niin siviilirohkeus kuin selkärankin.

Kaikkiaan koko torin alue on nykyisin murheellista katsottavaa. Oikea kulttuurikaupungin olohuone.